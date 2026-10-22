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        Bodrum'da sarı yaz keyfi

        Türkiye'nin birçok bölgesinde soğuk hava, yağmur ve kar etkisini gösterirken Muğla'nın Bodrum ilçesinde yazdan kalma günler yaşanıyor. Hava sıcaklığının 32 dereceye kadar yükseldiği Bodrum'da turistler sahillere akın ederek denize girdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 11:21 Güncelleme:
        Bodrum'da sarı yaz keyfi

        Türkiye’nin birçok bölgesinde soğuk hava, yağmur ve kar etkisini gösterirken Muğla’nın Bodrum ilçesinde yazdan kalma günler yaşanıyor. Hava sıcaklığının 32 dereceye kadar yükseldiği Bodrum’da turistler sahillere akın ederek denize girdi.

        Türkiye’nin bazı şehirlerinde kış kendini hissettirmeye başlarken Bodrum’da güneşli hava etkisini sürdürüyor. Birçok ilde hava sıcaklığı 4 ila 17 derece arasında değişirken, Bodrum’da termometreler 32 dereceyi gösterdi. Sıcak havayı fırsat bilen turistler, Kumbahçe ve Paşatarlası sahillerinde denize girerek güneşin ve denizin keyfini çıkardı. Bazı turistler, Bodrum’a ilk kez geldiklerini belirterek bu mevsimde denize girmenin ayrı bir güzelliği olduğunu ifade etti.

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        "Sezon halen devam ediyor"

        Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, turizm sezonunun devam ettiğini belirterek uzatılmış sezon uygulaması ve önümüzdeki döneme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Sezonun tüm hızıyla sürdüğünü ifade eden Dengiz, dış hatlardaki hareketliliğin son 3 haftalık süreçte de devam ettiğini vurguladı. Turizmin kendileri için bitmediğini, aksine daha yeni başlayacaklarını belirten Dengiz, gelecek yıllarda da ciddi çalışmalar yapacaklarını söyledi. Umutlu olduklarını ancak dikkatli hareket etmeleri gerektiğini kaydeden Dengiz, sezonun henüz kapanmadığının altını çizdi.

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        15 Eylül30 Ekim dönemi olumlu geçti

        15 Eylül ile 30 Ekim arasındaki dönemin oldukça olumlu geçtiğini aktaran Dengiz, iç hatlardaki yoğunluğun devam etmesinin sevindirici olduğunu dile getirdi. İç hat uçuşlarındaki yoğunluğun Bodrum’da ciddi oranda artış sağladığına dikkat çekti.

        "Sarı yaz Bodrum’a yakıştı"

        Uzatılmış sezon uygulamasına da değinen Dengiz, uygulamanın işe yaradığını belirterek, "Sarı yaz Bodrum’a yakıştı diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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