Marmaris'te yol kenarında erkek cesedi bulundu

Marmaris’in Karadere mevkiinde bu sabah önce yol kenarındaki kanalda bir motosiklet, ardından bir erkek cesedi bulunurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Marmaris Karadere mevkinde, saat 07.30 sıralarında yol kenarındaki kanalda bir motosiklet bulundu. Motosikletin biraz gerisinde bölgede hareketsiz yatan bir erkeği fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, erkek şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Cesedin kimliğinin belirlenmesi çalışmalarının devam ettiği öğrenilirken, olayın nasıl meydana geldiği ve şahsın ölüm nedeni henüz netlik kazanmadı.

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Olayla ilgili soruşturma sürüyor.