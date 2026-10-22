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        Marmaris'te yol kenarında erkek cesedi bulundu

        Marmaris'in Karadere mevkiinde bu sabah önce yol kenarındaki kanalda bir motosiklet, ardından bir erkek cesedi bulunurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 11:33 Güncelleme:
        Marmaris'te yol kenarında erkek cesedi bulundu

        Marmaris’in Karadere mevkiinde bu sabah önce yol kenarındaki kanalda bir motosiklet, ardından bir erkek cesedi bulunurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Edinilen bilgiye göre, Marmaris Karadere mevkinde, saat 07.30 sıralarında yol kenarındaki kanalda bir motosiklet bulundu. Motosikletin biraz gerisinde bölgede hareketsiz yatan bir erkeği fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, erkek şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Cesedin kimliğinin belirlenmesi çalışmalarının devam ettiği öğrenilirken, olayın nasıl meydana geldiği ve şahsın ölüm nedeni henüz netlik kazanmadı.

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        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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