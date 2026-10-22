Gençler fotoğrafçılık eğitimiyle kendi hikâyelerini karelere sığdırıyor

Gönüllü gençlerin katılımıyla sürdürülen eğitimlerde, fotoğrafçılığın temel unsurları ele alınıyor. Gençler, fotoğraf çekiminde dikkat edilmesi gereken noktaları öğrenirken çevrelerinde yaşanan olayları ve günlük yaşamdan kesitleri kendi bakış açılarıyla fotoğraf karelerine yansıtma fırsatı buluyor.

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