MSKÜ ile GEKA arasında 'Siber Vatan' protokolü

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Kalkınma Ajansları tarafından yürütülen Türkiye Siber Vatan Programı kapsamında, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) ile Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) arasında 2027 Yılı Programı İş Birliği Protokolü imzalandı.

Protokol, MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar ile GEKA Genel Sekreteri Ümit Gülyağı tarafından imzalandı. Kalkınma Ajansları tarafından hayata geçirilen Siber Vatan Programı ile üniversite öğrencilerinin siber güvenlik alanındaki farkındalıklarının artırılması, potansiyel yeteneklerin belirlenmesi ve eğitim faaliyetleriyle geliştirilmesi hedefleniyor. Program aracılığıyla öğrencilerin dijital ve siber güvenlik teknolojileri alanında kariyer planlamaları yapmaları teşvik edilerek destekleniyor.

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Siber güvenlik alanında nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi, gençlerin yapay zekâ alanındaki yetkinliklerinin geliştirilmesi ve teknoloji odaklı girişimciliğin desteklenmesi sağlanıyor.

Türkiye’nin dijital dönüşümüne katkı sunan Siber Vatan Programı, gençlere teknoloji alanında kendilerini geliştirme ve ülkenin siber güvenlik ekosisteminde yer alma fırsatı sunuyor.

Başvurular 30 Ekim 2026 tarihine kadar https://basvuru.sibervatan.org adresinden yapılabilecek.