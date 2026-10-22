Bodrum'da motosiklet sürücülerine hayati eğitim

Muğla’nın Bodrum ilçesinde motosiklet sürücülerinin trafikte daha bilinçli ve güvenli hareket etmesini sağlamak amacıyla ücretsiz güvenli sürüş eğitimi düzenlenecek.

Anadolu Kartalları Bodrum Chopper Kulübü’nün katkılarıyla gerçekleştirilecek eğitim, 24 Ekim Cumartesi günü saat 09.00’da Herodot Kültür Merkezi’nde yapılacak. Temel Hakimiyet ve Güvenli Sürüş Teknikleri Eğitmeni Fatih Coşkun tarafından verilecek eğitimde, motosiklet kullanıcılarının trafikte karşılaşabilecekleri risklere karşı bilinçlenmesi ve güvenli sürüş alışkanlıkları kazanması hedefleniyor.

Eğitim kapsamında ekipman seçimi, frenleme, kontra ve viraj teknikleri, sistemli sürüş, gözlem kuralları ve artçılı sürüş konuları ele alınacak. Motosiklet sürücülerinin trafik farkındalığını artırmayı amaçlayan eğitimde, güvenli sürüşün temel kuralları ve sürüş sırasında dikkat edilmesi gereken noktalar anlatılacak.

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Ücretsiz olarak düzenlenecek eğitime motosiklet sürücüleri katılabilecek.