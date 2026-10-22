Bodrum kadın basketbol takımı ve doktorlar meme farkındalığı için maç yaptı

Bodrum’da Memorial Hastanesi yöneticileri, hekimleri ve sağlık çalışanları, Bodrum Kadın Basketbol Takımı ile dostluk maçında buluşarak meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekti. "Aynada Kendine Bak, Erken Fark Et" mesajının verildiği etkinlikte, kadınlara sağlıkları için kendilerine 5 dakika ayırmaları çağrısı yapıldı.

Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında GSB Bodrum Spor Salonu’nda düzenlenen dostluk maçı, sporun birleştirici gücünü kadın sağlığına yönelik toplumsal farkındalık mesajıyla buluşturdu. "Ayna Karşısında 5 Dakika" çağrısıyla gerçekleştirilen etkinlikte, kadınların bedenlerini tanımalarının, muhtemel değişiklikleri fark etmelerinin ve sağlık kontrollerini ihmal etmemelerinin önemi vurgulandı.

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Memorial Bodrum Hastanesi Direktörü Hasan Peksel, Başhekim Prof. Dr. Feridun Çilli, Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Nuri Faruk Aykan, hastane yöneticileri ve sağlık çalışanlarının yanı sıra Bodrum Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Dumruk’un da katıldığı etkinlikte, Memorial Bodrum ekibi ile Bodrum Kadın Basketbol Takımı dostluk maçında karşı karşıya geldi. Etkinlikte Bodrum Kadın Basketbol Takımı Başkanı Orhun Gencer, Genel Koordinatör Nazlı Güler ve Takım Kaptanı Yağmur Yıldız da yer aldı.

Skor değil, kadınların sağlığı kazansın

Karşılaşmada atılan basketlerden ve maçın sonucundan çok, kadınlara ulaştırılmak istenen mesaj ön plana çıktı. Etkinlikle, günlük hayatın yoğunluğu içinde kendi sağlığını ikinci plana atan kadınlara bedenlerini tanımaları ve kontrollerini ihmal etmemeleri hatırlatıldı. Yapılan çağrının, sağlık kontrolünü erteleyen bir kadının harekete geçmesine vesile olması bile etkinliğin en önemli kazanımı olarak değerlendirildi.

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Memorial Bodrum Hastanesi Direktörü Hasan Peksel, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Bodrum Kadın Basketbol Takımı ile bir araya gelerek erken teşhisin önemine dikkat çekmek istediklerini belirterek, "Ayna Karşısında 5 Dakika" mesajıyla kadınları bedenlerini tanımaya ve düzenli sağlık kontrollerini ihmal etmemeye davet etti. Peksel, sporun birleştirici gücü sayesinde bu mesajın daha fazla kadına ulaşmasını ve kadınların kendi sağlıkları için harekete geçmesini amaçladıklarını ifade etti.

Bodrum Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Dumruk ise etkinliğe verdiği destek dolayısıyla Memorial Bodrum Hastanesi’ne teşekkür etti. Sporcuların yalnızca sportif faaliyetlerde değil, sağlık başta olmak üzere hayatın her alanında desteklenmesinin önemine değinen Dumruk, sporun sağlıkla buluştuğu bu tür iş birliklerinin hem sporculara hem de topluma önemli katkılar sağladığını kaydetti.

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Bodrum Kadın Basketbol Takımı Genel Koordinatörü Nazlı Güler de sağlığın hayatın en büyük değerlerinden biri olduğunu, insanların bunu bazen bir yakınını kaybettiğinde, bazen de ciddi bir hastalıkla karşı karşıya kaldığında daha iyi anladığını belirtti. Spor dünyasında doğru tanı, zamanında müdahale ve uygun tedavinin sporcuların sağlığına kavuşması ve yeniden sahalara dönmesi açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Güler, Memorial Bodrum Hastanesi ile gerçekleştirilen iş birliğinin kendileri için çok kıymetli olduğunu söyledi.

Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında düzenlenen buluşmanın ayrı bir anlam taşıdığını vurgulayan Güler, erken teşhis ve bilinçli hareket etmenin hastalıklarla mücadelede atılabilecek en önemli adımlar arasında yer aldığını dile getirdi. Güler, kadınlara kendilerine iyi bakmaları, bedenlerini dinlemeleri ve sağlık kontrollerini ihmal etmemeleri çağrısında bulundu.

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"Aynada kendine bak, erken fark et"

Meme kanserinde erken tanı, tedavi süreci açısından büyük önem taşıyor. Meme ve meme başındaki değişikliklerin fark edilmesi, şüpheli bir bulgu görüldüğünde sağlık kuruluşuna başvurulması ve yaşa ve kişisel risk durumuna uygun taramaların yaptırılması, erken tanı sürecinin önemli parçalarını oluşturuyor.

Kadınların iş, ev ve aile sorumlulukları arasında kendi sağlıklarını ihmal edebildiğine dikkat çekilen etkinlikte, yalnızca birkaç dakikalık farkındalığın bile sağlık konusunda önemli bir adım olabileceği hatırlatıldı. Memorial Bodrum Hastanesi, toplum sağlığını destekleyen çalışmalarıyla meme kanserinde erken tanı bilincinin yaygınlaşmasına katkı sunmayı hedefliyor.