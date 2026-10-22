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        Bodrum'da temizlik ve çevre farkındalığı çalışması

        Bodrum Belediyesi, Müskebi Uludere'de temizlik çalışmalarını etaplar halinde sürdürüyor. Dere temizliğinin yanı sıra çevre bilincini artırmaya yönelik farkındalık çalışmaları da gerçekleştiriliyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 12:14 Güncelleme:
        Bodrum'da temizlik ve çevre farkındalığı çalışması

        Bodrum Belediyesi, Müskebi Uludere’de temizlik çalışmalarını etaplar halinde sürdürüyor. Dere temizliğinin yanı sıra çevre bilincini artırmaya yönelik farkındalık çalışmaları da gerçekleştiriliyor.

        Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda, Müskebi Uludere’de kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirildi. Yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki dere boyunca yürütülen çalışmalara Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ekipleri iş makineleriyle destek verirken Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli ve MisGibi1Bodrum gönüllüleri de çalışmalara katıldı.

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        Dere yatağının temizlenmesine yönelik çalışmaların ilk etabı tamamlanırken, temizliğin kalan bölümlerinde çalışmaların etaplar halinde sürdürülmesi planlanıyor. Çalışmaların 23 gün içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

        Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Uludere’nin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla temizlik çalışmalarının yanı sıra farkındalık faaliyetleri de yürüttü.

        Bu kapsamda, Uludere’nin yanında bulunan pazar yerindeki esnafa, tezgâhlarına yapıştırılmak üzere dereye çöp atılmaması ve çevrenin korunması konusunda farkındalık oluşturacak etiketler dağıtıldı. Ayrıca esnaf ve alışveriş yapan vatandaşlara doğayı koruma bilincini güçlendirmeye yönelik bilgilendirme broşürleri verildi.

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