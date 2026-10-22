Zülfü Livaneli'nin hikâyesi ve unutulmaz eserleri Muğla'da buluşacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet’in 103. yılı kutlamaları kapsamında sanat ve müzik dolu özel bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. Nebil Özgentürk’ün hazırladığı "Zülfü Livaneli: Bir İnsanın ve Bir Ülkenin Hikâyesi" belgeseli Muğlalı sanatseverlerle buluşacak. Gecede Ferhat Livaneli Orkestrası da Livaneli’nin unutulmaz eserlerini seslendirecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103. yılı kutlamaları kapsamında kültür ve sanat etkinliklerine bir yenisini daha ekliyor. Türkiye’nin önemli sanatçı ve aydınlarından Zülfü Livaneli’nin yaşamını, sanat yolculuğunu ve Türkiye’nin yakın tarihine tanıklığını konu alan belgesel, 26 Ekim Pazartesi günü saat 19.30’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde izleyiciyle buluşacak.

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Zülfü Livaneli’nin yaşamı ve türkiye’nin hikâyesi anlatılacak

Gazeteci, yazar ve belgesel yönetmeni Nebil Özgentürk tarafından hazırlanan "Zülfü Livaneli: Bir İnsanın ve Bir Ülkenin Hikâyesi" adlı belgesel, sanatçının yaşamından kesitler sunarken Türkiye’nin toplumsal, kültürel ve siyasal hafızasına da ışık tutacak.

Gösterimde, Livaneli’nin sanat yolculuğu üzerinden bir dönemin toplumsal değişimleri ve kültürel birikimi izleyiciye aktarılacak.

Ferhat Livaneli orkestrası unutulmaz eserleri seslendirecek

Belgesel gösteriminde sahne alacak Ferhat Livaneli Orkestrası, Zülfü Livaneli’nin kuşaklar boyunca hafızalarda yer edinen eserlerini Muğla’lı sanatseverlerle buluşturacak.

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Cumhuriyet coşkusu sanatla yaşanacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek etkinlikte, Cumhuriyet’in kültürel mirası, sanatın toplumsal hafızadaki yeri ve müziğin kuşakları buluşturan gücü ön plana çıkacak. 26 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 19.30’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek programa tüm Muğla’lılar davet edildi.