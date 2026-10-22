Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Muğlaspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Muğlaspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında 24 Ekim Cumartesi günü İstanbulspor'u konuk edecek Muğlaspor, hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 13:19 Güncelleme:
        Muğlaspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında 24 Ekim Cumartesi günü İstanbulspor'u konuk edecek Muğlaspor, hazırlıklarına devam etti.

        Muğlaspor Ortaköy Tesisleri'nde teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınmayla başlayıp pas çalışmalarıyla devam etti.

        Yalçın Koşukavak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Manisa FK deplasmanında alınan galibiyetin takımın moraline katkı sağladığını söyledi.

        Ligde kolay maç olmadığını belirten Koşukavak, "Bu ligde güçlü organizasyonlara, güçlü şehirlere ve güçlü ekonomilere karşı mücadele ediyoruz. Burada kolay rakip olmadığı gibi kolay maç kazanmak da mümkün değil." dedi.

        REKLAM

        Son haftalardaki sonuçları değerlendiren Koşukavak, dört beraberliğin ardından Bursaspor'a mağlup olduklarını, Manisa FK deplasmanında ise galibiyet aldıklarını hatırlattı.

        İstanbulspor maçının önemine dikkati çeken Koşukavak, "Manisa deplasmanında aldığımız galibiyet, dört beraberliğin ardından çok anlam kazandı. İnşallah İstanbulspor'u da yenerek bu sonuçların değerini daha da artırırız." diye konuştu.

        - Hedef Muğlaspor'u ligde kalıcı hale getirmek

        Muğlaspor'un kadrosunda önemli bir değişim yaşandığını belirten Koşukavak, sezon başında 25 transfer yaptıklarını, bazı rakiplerinin ise geçen sezondan oyuncularını kadrolarında tuttuğunu aktardı.

        REKLAM

        Koşukavak, "Bütün hedefimiz, mayıs ayında Muğlaspor'u hedeflediğimiz yerde görmek ve bu ligin kalıcı takımı olmasını sağlamak. Oyuncularımızın, yönetimin ve Muğla halkının bu hedefe odaklanması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi: İmza töreni düzenleniyor!
        A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi: İmza töreni düzenleniyor!
        "Libya mutabakatı hukuken geçerlidir"
        "Libya mutabakatı hukuken geçerlidir"
        "Enflasyonla mücadelemizi sürdüreceğiz"
        "Enflasyonla mücadelemizi sürdüreceğiz"
        Jülide Kural'dan vasiyet açıklaması
        Jülide Kural'dan vasiyet açıklaması
        Siber güvenlik seferberliği çağrısı
        Siber güvenlik seferberliği çağrısı
        Dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir?
        Dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir?
        Siber Güvenlik Başkanlığı: Kamu dijital hizmetleri kesintisiz devam ediyor
        Siber Güvenlik Başkanlığı: Kamu dijital hizmetleri kesintisiz devam ediyor
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Fon soruşturmasında 5 gözaltı daha
        Fon soruşturmasında 5 gözaltı daha
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Kasap reyonunda dolaba girdi! Ciğer yerine kuzu pirzola!
        Kasap reyonunda dolaba girdi! Ciğer yerine kuzu pirzola!
        Taziye krizi: Ömrüm boyunca affetmeyeceğim
        Taziye krizi: Ömrüm boyunca affetmeyeceğim
        "Bununla evlenecek misin?"
        "Bununla evlenecek misin?"
        Sosyal medyadan hakaret iddiası! Emekli astsubay kardeşlerin düellosu kanlı bitti
        Sosyal medyadan hakaret iddiası! Emekli astsubay kardeşlerin düellosu kanlı bitti
        Sele kapılan iki kız kardeşin ölümünde 2 kişiye dava!
        Sele kapılan iki kız kardeşin ölümünde 2 kişiye dava!
        Hızlı ve yakışıklı
        Hızlı ve yakışıklı
        Vücut yağınızı neden sevmelisiniz?
        Vücut yağınızı neden sevmelisiniz?
        Türkiye'de günde 70 kadın meme kanseri tanısı alıyor
        Türkiye'de günde 70 kadın meme kanseri tanısı alıyor

        Benzer Haberler

        Muğlaspor'un hedefi sezon sonunda
        Muğlaspor'un hedefi sezon sonunda
        Yalçın Koşukavak: "İstanbulspor karşısında galibiyet umut ediyorum"
        Yalçın Koşukavak: "İstanbulspor karşısında galibiyet umut ediyorum"
        Zülfü Livaneli'nin hikâyesi ve unutulmaz eserleri Muğla'da buluşacak
        Zülfü Livaneli'nin hikâyesi ve unutulmaz eserleri Muğla'da buluşacak
        Muğla Büyükşehir'in kara kış desteği yüzde 32 arttı
        Muğla Büyükşehir'in kara kış desteği yüzde 32 arttı
        Bodrum'da temizlik ve çevre farkındalığı çalışması
        Bodrum'da temizlik ve çevre farkındalığı çalışması
        Bodrum'a üç kruvaziyer gemisiyle 650 turist geldi
        Bodrum'a üç kruvaziyer gemisiyle 650 turist geldi