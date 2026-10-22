Fethiye semalarında yamaç paraşütüyle "İyilik Var" bayrağı dalgalandırıldı

Uluslararası nitelikteki festival aracılığıyla gerçekleştirilen farkındalık çalışmasıyla, iyilik kültürünün yaygınlaştırılması ve iyiliğin insanları ortak değerlerde buluşturan evrensel bir dil olduğunun vurgulanması amaçlandı.

Bu doğrultuda Fethiye'de Beşkaza Meydanı ve Çalış bölgesi semalarında motorlu yamaç paraşütüyle "İyilik Var" bayrağı dalgalandırıldı.

Toplumsal dayanışma, yardımlaşma ve gönüllülük bilincini güçlendirmeyi amaçlayan proje doğrultusunda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde etkinlik gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yürütülen "İyilik Var" projesi, Fethiye'de düzenlenen 26. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali kapsamında gökyüzüne taşındı.

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