The Bodrum Cup'ta Knidos'tan Ortakent'e yelken heyecanı

The Bodrum Cup'ın üçüncü gününde yelkenciler, Knidos'tan Ortakent'e uzanan 20 deniz millik parkurda mücadele etti. Yaklaşık 1000 sporcunun katıldığı organizasyonda, Bodrum Gemisi'nin 25. yılı dolayısıyla eğitim gemisinin yenilenmesi ve gençlerin denizcilikle buluşturulması öne çıktı. Organizasyonun kurucusu ve onursal başkanı Erman Aras, geminin kısa süre içinde yeniden denize indirilmesini ve Antalya'da düzenlenecek COP zirvesine katılmasını hedeflediklerini söyledi.

The Bodrum Cup, 1924 Ekim tarihleri arasında düzenlenen yarışların üçüncü gününde KnidosOrtakent rotasındaki Yalıkavak Marina Etabı ile devam etti. Yaklaşık 1000 yelkencinin katıldığı organizasyonda ekipler, 20 deniz millik parkurda dereceye girebilmek için yelken açtı.

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Yelkenciler beş etapta mücadele ediyor

Bodrum açıklarında SumOne Etabı ile başlayan ve Ruins Luxury Resort Etabı ile Knidos'a uzanan yarışlarda, toplam 79 deniz millik beş etaplık rotanın üçüncü gününe geçildi. Ekipler, 23 Ekim Cuma günü düzenlenecek 15 deniz millik OPET Etabı'nda Ortakent'ten Yalıkavak'a yelken açacak. Organizasyon, 24 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek Anadolu Sigorta Etabı'nın ardından sona erecek.

Erman Aras: "Bu yılki temamız okul gemimize yönelik"

Organizasyonun kurucusu ve onursal başkanı Erman Aras, 38 yıldır deniz tutkunlarını bir araya getiren The Bodrum Cup'ın Bodrum'da büyük bir heyecan oluşturduğunu belirterek, "Çok güzel bir Bodrum sabahındayız. Yine heyecanlıyız. 38 yıl önce başladığımız heyecanı yaşıyoruz. Bodrum'daki bütün denizci arkadaşlarımız, teknelerimiz yelkenlerini hazırlıyor. Biraz sonra startımızı almış olacağız ve 38. The Bodrum Cup başlayacak" dedi.

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Bu yıl tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan rotalarda yarıştıklarını ifade eden Aras, Knidos, Ortakent ve Yalıkavak etaplarında Ege'nin farklı noktalarında yelken açacaklarını söyledi.

Bodrum Gemisi için yenileme çalışmaları sürüyor

Bodrum Gemisi'nin 25. yaşına girdiğini hatırlatan Aras, bu yıl organizasyonun odağında eğitim gemisinin bakım ve yenileme çalışmalarının bulunduğunu dile getirdi. Aras, "Zaman çok çabuk geçmiş, 25 yıl tamamlandı. Onun için gemimizi bakım amacıyla karaya çektik. Bu yılki temamız tamamen okul gemimize yönelik. Gelen destekler okul gemisi için kullanılacak. Gemimizi hazırlayarak gençlerimizi denizlerde bir 25 yıl daha eğitebilmesini istiyoruz" diye konuştu.

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Geminin kısa süre içinde yeniden denize dönmesini hedeflediklerini belirten Aras, "En büyük arzumuz, gemimizi önümüzdeki ay Antalya'da yapılacak uluslararası COP zirvesine götürmek. Bunun için var gücümüzle çalışıyoruz. Umarım okul gemimiz çok yakında yeniden bizlerle olacak" ifadelerini kullandı.

"Katılımcı sayımız 10 binlere ulaşıyor"

Organizasyonun Bodrum turizmine ve Türkiye'nin tanıtımına katkı sağladığını vurgulayan Aras, yarışlarda 70'e yakın yarış yatı ve 30 organizasyon teknesinin yer aldığını belirtti. Yarışçı sayısının 1000'e yaklaştığını aktaran Aras, karadaki etkinliklerle birlikte toplam katılımcı sayısının 10 binlere ulaştığını kaydetti.

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Avrupa ülkelerinden de katılımcıların bulunduğunu belirten Aras, organizasyonun uluslararası dostlukların kurulmasına katkı sunduğunu ifade etti. Hollanda'dan 37 yıldır yarışlara katılan misafirlerin bulunduğunu dile getiren Aras, The Bodrum Cup'ın yıllar içinde güçlü birliktelikler oluşturduğunu söyledi.

Yalıkavak Marina'dan organizasyona destek

Yalıkavak Marina CEO'su Umut Özkan da The Bodrum Cup'ın Bodrum'un denizcilik kültürünü ve mirasını dünyaya tanıtan önemli bir organizasyon olduğunu belirtti. Yalıkavak Marina'nın beş kez "Dünyanın En İyi Süperyat Marinası" seçildiğini hatırlatan Özkan, Bodrum'un ve Türkiye'nin uluslararası alanda tanıtımına katkı sağlamak için çalıştıklarını ifade etti. Özkan, Yalıkavak Marina Etabı'nın bir parçası olmaktan ve yarışların final bölümünde yelkencileri ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek organizasyonda emeği geçenlere ve yarışmacılara teşekkür etti.

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Bodrum Gemisi yeniden denizle buluşacak

The Bodrum Cup bünyesinde hayata geçirilen ve Bodrum ve Karya Bölgesi Kültür, Sanat ve Tanıtma Vakfı (BOSAV) bünyesinde gençleri denizcilikle buluşturan Bodrum Gemisi'nin 25. yılı dolayısıyla başlatılan bakım ve yenileme projesi sürüyor. Ağanlar Tersanesi'nde devam eden çalışmaların ardından geminin denizcilik eğitimlerinde, uluslararası projelerde ve kültürsanat etkinliklerinde yeniden yer alması hedefleniyor.

Final Yalıkavak Marina'da yapılacak

Yarışların son iki gününde de ev sahipliği yapacak Yalıkavak Marina'da, 23 Ekim Cuma günü Ortakent'ten gelen ekipler karşılanacak. Yelkenciler, 24 Ekim Cumartesi günü YalıkavakYalıkavak rotasındaki 12 deniz millik Anadolu Sigorta Etabı'nda mücadele edecek.

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The Bodrum Cup, aynı gün saat 19.30'da düzenlenecek ödül töreni ve saat 21.30'da gerçekleştirilecek Pinhâni konseriyle sona erecek.