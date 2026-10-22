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        Kurtarma ekiplerinden okulda ortak tatbikat

        Menteşe ilçesi Gazi Anadolu Lisesi'nde birçok kurtarma ekibinin katıldığı yangın tatbikatı düzenlendi. Tatbikatta yangında okulda mahsur kalan öğrenciler Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, AKOM, UMKE, AFAD, 112 Acil Sağlık ve MEB AKUB ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 15:44 Güncelleme:
        Kurtarma ekiplerinden okulda ortak tatbikat

        Menteşe ilçesi Gazi Anadolu Lisesi’nde birçok kurtarma ekibinin katıldığı yangın tatbikatı düzenlendi. Tatbikatta yangında okulda mahsur kalan öğrenciler Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, AKOM, UMKE, AFAD, 112 Acil Sağlık ve MEB AKUB ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve AKOM ekiplerinin destek verdiği tatbikatta muhtemel yangınlara karşı hazırlıklı olmak amacıyla gerçeği aratmayan bir senaryo üzerinden tatbikat gerçekleştirildi. Farklı kurtarma ekiplerini bir araya getiren, ekiplerin koordineli birlikte çalışmasını sağlayan tatbikatta yangın anında müdahale, ve okulda mahsur kalan öğrencilerin, öğretmenlerin tahliyesine yönelik uygulamalar gerçekleştirildi.

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        Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, AKOM ve diğer kurumların katıldığı tatbikat sonrası Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanlığı da okulda stant açarak öğrencileri bilgilendiren broşür ve kitapçıklar dağıttı. Herhangi bir yangın, sel, deprem gibi doğal afetlerde yapılması ve yapılmaması gerekenler öğrencilere detaylı anlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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