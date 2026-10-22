Kurtarma ekiplerinden okulda ortak tatbikat

Menteşe ilçesi Gazi Anadolu Lisesi’nde birçok kurtarma ekibinin katıldığı yangın tatbikatı düzenlendi. Tatbikatta yangında okulda mahsur kalan öğrenciler Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, AKOM, UMKE, AFAD, 112 Acil Sağlık ve MEB AKUB ekipleri tarafından kurtarıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve AKOM ekiplerinin destek verdiği tatbikatta muhtemel yangınlara karşı hazırlıklı olmak amacıyla gerçeği aratmayan bir senaryo üzerinden tatbikat gerçekleştirildi. Farklı kurtarma ekiplerini bir araya getiren, ekiplerin koordineli birlikte çalışmasını sağlayan tatbikatta yangın anında müdahale, ve okulda mahsur kalan öğrencilerin, öğretmenlerin tahliyesine yönelik uygulamalar gerçekleştirildi.

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Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, AKOM ve diğer kurumların katıldığı tatbikat sonrası Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanlığı da okulda stant açarak öğrencileri bilgilendiren broşür ve kitapçıklar dağıttı. Herhangi bir yangın, sel, deprem gibi doğal afetlerde yapılması ve yapılmaması gerekenler öğrencilere detaylı anlatıldı.