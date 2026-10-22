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        Fethiyespor'da antrenör Erol Ayçicek 2'nci Lig'den A Milli Takım'a gitti

        2'NCİ Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Fethiyespor, kaleci antrenörlerinden Erol Ayçiçek ile milli gurur yaşadı. Muğla temsilcisinde Teknik Direktör Mustafa Ceviz'in yardımcılığını yapan Ayçiçek, A Milli Takım'da teknik direktörlük görevine getirilen Sergen Yalçın'ın kaleci antrenörü oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 16:05 Güncelleme:
        Fethiyespor'da antrenör Erol Ayçicek 2'nci Lig'den A Milli Takım'a gitti

        2'NCİ Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Fethiyespor, kaleci antrenörlerinden Erol Ayçiçek ile milli gurur yaşadı. Muğla temsilcisinde Teknik Direktör Mustafa Ceviz'in yardımcılığını yapan Ayçiçek, A Milli Takım'da teknik direktörlük görevine getirilen Sergen Yalçın'ın kaleci antrenörü oldu.

        Fethiyespor yönetimi, "Kulübümüz Kaleci Antrenörlerinden Erol Ayçiçek, Futbol A Milli Takım Kaleci Antrenörlüğüne getirilmiştir. Fethiyespor Kulübü olarak yeni görevinde başarılar diliyor, bu kararın ülkemiz ve A Milli Takımımız için hayırlı olmasını temenni ediyoruz" açıklamasını yaptı. Erol Ayçiçek daha önce de Süper Lig'de Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın ekibinde yer almıştı.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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