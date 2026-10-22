Muğla'da kolunu silaj makinesine kaptıran kişi ağır yaralandı
Muğla'nın Dalaman ilçesinde silaj makinesine kaptırdığı kolu kopan kişi, hastaneye kaldırıldı.
Muğla'nın Dalaman ilçesinde silaj makinesine kaptırdığı kolu kopan kişi, hastaneye kaldırıldı.
Gürleyk Mahallesi'ndeki tarlada silaj yapmak için çalışan S.A. (57) kolunu makineye kaptırdı.
Kazada S.A'nın kolu omuz kısmından koptu.
İhbar üzerine tarlaya sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibince Dalaman Devlet Hastanesine kaldırılan S.A, buradaki müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
S.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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