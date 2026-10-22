Bodrum'da Cumhuriyet Bayramı hazırlıkları tamamlandı

Bodrum'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programları kapsamında Bodrum Kaymakamlığı tarafından 28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00'te Belediye Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni düzenlenecek. 29 Ekim Perşembe günü ise saat 09.30'da Kaymakamlık Makamında Tebrikat Töreni düzenlenecek. Saat 10.00'da Eski Otogar'dan Bodrum Kalesi'ne kortej yürüyüşü, 10.30'da ise Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Sahnesinde 103. yıl kutlama töreni gerçekleştirilecek.

Bodrum Belediyesi ev sahipliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Bodrum genelinde fener alayları ve Cumhuriyet konserleriyle devam edecek. Gerçekleşecek etkinliklerde vatandaşlar, bayram coşkusunu hep birlikte yaşayacak. Cumhuriyet coşkusu, 29 Ekim Perşembe günü saat 19.23'te iki ayrı noktada eş zamanlı olarak başlayacak fener alaylarıyla kent sokaklarına taşınacak. Bodrum merkezde, Milta Bodrum Marina'dan başlayacak kortej, Bodrum Belediye Meydanı'nda son bulacak. Turgutreis'te ise aynı saatte yapılacak kortej yürüyüşü, Akçaalan Çok Amaçlı Salon önünden başlayarak Turgutreis Atatürk Meydanı'na kadar devam edecek.

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Meydanlarda Konser Coşkusu

Fener alayının ardından saat 20.15'te Bodrum'un iki meydanında konserler düzenlenecek. Bodrum Belediye Meydanı'nda yapılacak konser etkinliğinde son dönemin ilgiyle takip edilen müzik grubu Dedublüman sahne alacak. Turgutreis Atatürk Meydanı'nda ise Türk pop müziğinin sevilen ismi Fettah Can dinleyicileriyle buluşacak.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum halkını ve kentte bulunan misafirleri Türk bayraklarıyla fener alayına ve konser alanlarına katılarak Cumhuriyet coşkusunu paylaşmaya davet etti.