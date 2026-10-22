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        Bodrum'da trafik denetimlerinde motosiklet sürücülerine 500 bin lira ceza kesildi

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde, trafik kurallarına uymadığı tespit edilen motosiklet sürücülerine 1 saatte yaklaşık 500 bin lira cezai işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 16:57 Güncelleme:
        Bodrum'da trafik denetimlerinde motosiklet sürücülerine 500 bin lira ceza kesildi

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde, trafik kurallarına uymadığı tespit edilen motosiklet sürücülerine 1 saatte yaklaşık 500 bin lira cezai işlem uygulandı.

        Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelinde motosiklet sürücülerine yönelik geniş kapsamlı denetim yaptı.

        Bodrum Belediye Meydanı ve Cafer Paşa Caddesi başta olmak üzere kentin işlek noktalarında gerçekleştirilen uygulamada, durdurulan araçların evrak kontrolleri yapıldı.

        Ekipler, sürücülere kask kullanımı, hız limitleri ve genel trafik kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

        Bir saat süren denetimlerde, çeşitli kural ihlalleri yaptığı belirlenen sürücülere yaklaşık 500 bin lira ceza kesildi. Abartı egzoz olduğu belirlenen bir motosiklette 30 gün süreyle trafikten men edildi.

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        İlçe genelinde trafik denetimlerinin aralıksız devam edeceği bildirildi.

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