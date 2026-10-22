Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Bir saatte 500 bin TL para cezası uygulandı

        Bir saatte 500 bin TL para cezası uygulandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde polis ekiplerince motosiklet sürücülerine yönelik gerçekleştirilen denetimde, kuralları ihlal eden sürücülere yaklaşık 500 bin lira idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 17:17 Güncelleme:
        Bir saatte 500 bin TL para cezası uygulandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde polis ekiplerince motosiklet sürücülerine yönelik gerçekleştirilen denetimde, kuralları ihlal eden sürücülere yaklaşık 500 bin lira idari para cezası uygulandı.

        Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelinde trafik güvenliğinin sağlanması ve muhtemel kazaların önüne geçilmesi amacıyla geniş kapsamlı denetim yaptı. Bodrum Belediye Meydanı ve Caferpaşa Caddesi başta olmak üzere belirlenen farklı noktalarda eş zamanlı gerçekleştirilen uygulamada, durdurulan motosikletlerin evrak ve teknik kontrolleri yapıldı. Ekipler, denetimler sırasında sürücülere kask kullanımı, hız limitleri ve genel trafik kurallarına uyulması hususunda uyarılarda bulundu. Yaklaşık 1 saat süren denetimlerde, evrak eksikliği, kask takmama, yüksek ses çıkaran egzoz takma ve çeşitli kural ihlallerinde bulunduğu tespit edilen sürücülere yaklaşık 500 bin lira idari para cezası kesildi.

        REKLAM

        Trafik ekiplerinin, ilçe genelindeki denetimlerini aralıksız sürdüreceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kanada Başbakanı Carney Ankara'da
        Kanada Başbakanı Carney Ankara'da
        SPK'dan takas ve pay blokajı açıklaması
        SPK'dan takas ve pay blokajı açıklaması
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        Bugün Ne Oldu? 22 Ekim 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 22 Ekim 2026 haberleri
        Yine yağış geliyor! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Yine yağış geliyor! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Hamile kadına bıçaklı saldırı!
        Hamile kadına bıçaklı saldırı!
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Fon Kurulu 7. toplantısını yaptı
        Fon Kurulu 7. toplantısını yaptı
        Can Yayınları Yayın Yönetmeni Cem Akaş'ın oğlunu elektronik sigara mı öldürdü?
        Can Yayınları Yayın Yönetmeni Cem Akaş'ın oğlunu elektronik sigara mı öldürdü?
        A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi!
        A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi!
        Karadeniz'de palamut alarmı
        Karadeniz'de palamut alarmı
        Başkent'te vahşet! Arkadaşını öldürüp sosyal medyada paylaştı
        Başkent'te vahşet! Arkadaşını öldürüp sosyal medyada paylaştı
        ABD ve İsrail'in İran saldırı hazırlığı iddiaları yoğunlaştı
        ABD ve İsrail'in İran saldırı hazırlığı iddiaları yoğunlaştı
        Prenses iş başında!
        Prenses iş başında!
        Jülide Kural'dan vasiyet açıklaması
        Jülide Kural'dan vasiyet açıklaması
        Dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir?
        Dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir?
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Maçın ilk 11'leri belli oldu!
        Maçın ilk 11'leri belli oldu!
        Taziye krizi: Ömrüm boyunca affetmeyeceğim
        Taziye krizi: Ömrüm boyunca affetmeyeceğim

        Benzer Haberler

        Muğla'da "26. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali" devam ediyor
        Muğla'da "26. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali" devam ediyor
        Muğla'da kolunu silaj makinesine kaptıran kişi ağır yaralandı
        Muğla'da kolunu silaj makinesine kaptıran kişi ağır yaralandı
        Bodrum'da trafik denetimlerinde motosiklet sürücülerine 500 bin lira ceza k...
        Bodrum'da trafik denetimlerinde motosiklet sürücülerine 500 bin lira ceza k...
        Başkan Ünlü muhtarlarla bir araya geldi
        Başkan Ünlü muhtarlarla bir araya geldi
        Muğla'da COP31 Çocuk İklim Zirvesi düzenlendi
        Muğla'da COP31 Çocuk İklim Zirvesi düzenlendi
        Fethiyespor'da antrenör Erol Ayçicek 2'nci Lig'den A Milli Takım'a gitti
        Fethiyespor'da antrenör Erol Ayçicek 2'nci Lig'den A Milli Takım'a gitti