Marmaris'te devrilen motosikletin sürücüsü öldü
Muğla'nın Marmaris ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Giriş: 22.10.2026 - 17:44 Güncelleme:
Muğla'nın Marmaris ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Marmaris-Muğla kara yolu Karadere mevkisinde, Ferdi Çetin (26) idaresindeki motosiklet kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Çetin'in hayatını kaybettiği belirlendi.
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