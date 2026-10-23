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        MUSKİ, Güllük'te su kesintilerini önlemek için hatları yeniliyor

        Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, Milas ilçesinin Güllük Mahallesi'nde arıza kaynaklı su kesintilerinin önüne geçmek amacıyla içme suyu isale hatlarını yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 10:02 Güncelleme:
        MUSKİ, Güllük'te su kesintilerini önlemek için hatları yeniliyor

        Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, Milas ilçesinin Güllük Mahallesi'nde arıza kaynaklı su kesintilerinin önüne geçmek amacıyla içme suyu isale hatlarını yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

        Güllük Mahallesi'nde yürütülen çalışmalar kapsamında eskiyen içme suyu hatları, daha modern ve uzun ömürlü duktil borularla yenileniyor. Bölgede ayrıca su basıncının düzenlenmesi için çalışmalar yapılırken yeni bir terfi merkezi de inşa ediliyor.

        MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Güllük Mahallesi'nde başlatılan hat yenileme çalışmalarının belirli bir plan ve proje dahilinde sürdürüleceği belirtilerek, bölgenin tamamında arıza kaynaklı su kesintilerinin önüne geçilmesinin hedeflendiği ifade edildi.

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        Açıklamada, Güllük Mahallesi'nde geçmişte özel sektör tarafından işletilen su hizmetlerine de değinilerek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı'nın talimatları doğrultusunda kamulaştırma işleminin gerçekleştirildiği ve su ücretlerinde ciddi oranda düşüş sağlandığı kaydedildi.

        MUSKİ'nin bölgede gerekli yatırımları hayata geçirerek vatandaşlara kesintisiz içme suyu sağlamayı amaçladığı bildirildi.

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