Bodrum'da brandalar gidiyor, el emeği motifler geliyor
Bodrum'da kadınların bir ay boyunca ördüğü 1400 motif birleştirilerek 53 metre uzunluğunda örgü gölgelik hazırlandı. İlk uygulamanın Turgutreis Sevgi Yolu'nda yapılması, çalışmanın ilerleyen süreçte 150 metreye ulaştırılması hedefleniyor.
Bodrum’da kadınların bir ay boyunca ördüğü 1400 motif birleştirilerek 53 metre uzunluğunda örgü gölgelik hazırlandı. İlk uygulamanın Turgutreis Sevgi Yolu’nda yapılması, çalışmanın ilerleyen süreçte 150 metreye ulaştırılması hedefleniyor.
Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Atölye Mai iş birliğinde yürütülen "Bodrumlu Kadınlar Sokak İçin Örüyor" projesinin ilk etabı tamamlandı. Kadınlar, evlerinde, komşularıyla bir araya gelerek ve düzenlenen atölyelere katılarak rengarenk motifler hazırladı.
Atölye Mai’nin bahçesinde "Hem Örgü Hem Piknik" temasıyla gerçekleştirilen buluşmalarda motifler bir araya getirildi. Çalışma sonucunda toplam 53 metre uzunluğunda gölgelik elde edildi.
Hazırlanan örgülerin dayanıklılığı farklı şartlarda test edilirken, gölgeliklerin yaz aylarında kullanılması, kış aylarında ise muhafaza edilerek uzun yıllar değerlendirilmesi planlanıyor.
Başkan Mandalinci’den kadınlara teşekkür
Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, kadınların emeği ve dayanışmasıyla projenin ilk etabının bir ayda tamamlanmasından mutluluk duyduklarını belirtti. Mandalinci, kadınların üretime katılımını desteklerken Bodrum’un sokaklarına özgün bir güzellik kazandırmayı amaçladıklarını ifade ederek projeye katkı sunan kadınlara, belediyenin ilgili müdürlüğüne ve Atölye Mai’ye teşekkür etti.
Projenin ikinci etabına ilişkin detayların Bodrum Belediyesi tarafından ilerleyen süreçte duyurulması planlanıyor.
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