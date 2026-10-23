Fethiye'de Led Işıklı Motorlu Yamaç Paraşütü gösterisi beğenildi

Festival boyunca yarasa adam, alçak irtifa serbest atlayış ve yüksek hızlı yamaç paraşütü gösterilerinin yanı sıra Türk Hava Kurumu tarafından paramotor, yelken kanat, microlight ve sıcak hava balonu etkinlikleri de düzenleniyor.

2125 Ekim tarihleri arasında düzenlenen festival kapsamında etkinlikler tüm hızıyla devam ediyor. Farklı ülkelerden yüzlerce akrobasi pilotunun katıldığı festivalde, motorlu yamaç paraşütüyle gerçekleştirilen led ışıklı gösteriler izleyenlere görsel şölen sundu.

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