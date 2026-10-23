"Star Legend" kruvaziyeri Bodrum'a 300 turist getirdi
Bahama bayraklı "Star Legend" isimli kruvaziyer, 300 yolcusuyla Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.
Bahama bayraklı "Star Legend" isimli kruvaziyer, 300 yolcusuyla Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.
Kuşadası Limanı'nın ardından rotasını Muğla'ya çeviren 159 metrelik gemi, Bodrum Limanı'na yanaştırıldı.
Gemide, çoğu ABD'li 300 yolcu ile 203 personelin bulunduğu belirtildi.
Gümrük işlemleri sonrasında limandan ayrılan turistler, Paşatarlası ve Kumbahçe sahillerinin ardından Bodrum Çarşısı ve Kale Caddesi'ni gezdi. Yolculardan bazıları, tarihi ve turistik yerleri de ziyaret etti.
Geminin sonraki durağının Santorini Limanı olacağı öğrenildi.
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