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        "Star Legend" kruvaziyeri Bodrum'a 300 turist getirdi

        Bahama bayraklı "Star Legend" isimli kruvaziyer, 300 yolcusuyla Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 11:01 Güncelleme:
        "Star Legend" kruvaziyeri Bodrum'a 300 turist getirdi

        Bahama bayraklı "Star Legend" isimli kruvaziyer, 300 yolcusuyla Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

        Kuşadası Limanı'nın ardından rotasını Muğla'ya çeviren 159 metrelik gemi, Bodrum Limanı'na yanaştırıldı.

        Gemide, çoğu ABD'li 300 yolcu ile 203 personelin bulunduğu belirtildi.

        Gümrük işlemleri sonrasında limandan ayrılan turistler, Paşatarlası ve Kumbahçe sahillerinin ardından Bodrum Çarşısı ve Kale Caddesi'ni gezdi. Yolculardan bazıları, tarihi ve turistik yerleri de ziyaret etti.

        Geminin sonraki durağının Santorini Limanı olacağı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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