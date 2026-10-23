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        Muğla Büyükşehir Belediyesi Köyceğiz'in yollarını yeniliyor

        Muğla Büyükşehir Belediyesi, Köyceğiz'de yaklaşık 70 kilometrelik yol ağında altyapı ve yol yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Yürütülen çalışmalarla 6 bin 570 metre yağmursuyu hattı ve menfez imalatları gerçekleştirilerek ilçenin ulaşım altyapısının güçlendirilmesi ve munhtemel su baskınlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 11:22 Güncelleme:
        Muğla Büyükşehir Belediyesi Köyceğiz'in yollarını yeniliyor

        Muğla Büyükşehir Belediyesi, Köyceğiz’de yaklaşık 70 kilometrelik yol ağında altyapı ve yol yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Yürütülen çalışmalarla 6 bin 570 metre yağmursuyu hattı ve menfez imalatları gerçekleştirilerek ilçenin ulaşım altyapısının güçlendirilmesi ve munhtemel su baskınlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

        Muğla Büyükşehir Belediyesi, Köyceğiz ilçesinde ulaşım altyapısını modernize etmek ve yağışlı dönemlerde yaşanabilecek olumsuzlukları en aza indirmek amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, kendi yetki ve sorumluluğunda bulunan yaklaşık 30 kilometrelik yol ağı ile Köyceğiz Belediyesiyle imzalanan protokol kapsamında ilçe belediyesine ait yaklaşık 40 kilometrelik yol ağında altyapı ve üstyapı çalışmalarını sürdürüyor.

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        Üç önemli güzergâhta altyapı çalışmaları

        Köyceğiz’in önemli ulaşım güzergâhları arasında yer alan Atatürk Bulvarı, İnönü Caddesi ve Cengiz Topel Caddesi’nde gerçekleştirilecek yol yenileme çalışmaları öncesinde altyapı imalatlarına ağırlık veriliyor.

        Çalışmalar kapsamında toplam 6 bin 570 metre yağmursuyu hattı ile 620 metre uzunluğunda 2x1 kesitli yağmursuyu menfezi imalatı gerçekleştiriliyor. Böylece mevcut altyapının kapasitesinin artırılması ve yağışlı havalarda yollarda oluşabilecek su birikintilerinin önlenmesi amaçlanıyor.

        Cengiz Topel Caddesi’nde 6 menfez geçişi tamamlandı

        Büyükşehir Belediyesi, Cengiz Topel ve Haldun Menteşoğlu caddelerinde yağmursuyu altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını da sürdürüyor.

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        Cengiz Topel Caddesi üzerinde biriken yağmursularının Köyceğiz Gölü’ne güvenli şekilde tahliye edilmesini sağlayacak 6 farklı noktadaki menfez geçişi tamamlandı. Yağmursuyu hattı ana deşarj noktası olan bir menfezin yapımına Haldun Menteşoğlu Caddesinde devam ediyor.

        Hedef: Su baskınlarına karşı daha güçlü altyapı

        Yürütülen altyapı yatırımlarıyla özellikle yoğun yağışlarda meydana gelebilecek yüzeysel su akışlarının kontrollü şekilde uzaklaştırılması, mevcut yağmursuyu sisteminin kapasitesinin artırılması ve ulaşım ağının olumsuz hava şartlarına karşı daha dayanıklı hale getirilmesi hedefleniyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi, Köyceğiz’de ilçe belediyesiyle koordinasyon içerisinde sürdürdüğü çalışmalarla hem yol konforunu artırmayı hem de uzun ömürlü ve güvenli bir ulaşım altyapısı oluşturmayı amaçlıyor.

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        Başkan Aras: "Muğla’nın her ilçesine eşit hizmet götürüyoruz"

        Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Muğla’mızın 13 ilçesine eşit, adil ve ihtiyaç odaklı hizmet götürme anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Köyceğiz’imizde de yaklaşık 70 kilometrelik yol ağında gerçekleştirdiğimiz altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla ilçemizin ulaşım konforunu artırırken geleceğine de yatırım yapıyoruz. Amacımız yalnızca yolları yenilemek değil, güçlü ve kalıcı altyapı yatırımlarıyla kentimizi muhtemel su baskınlarına ve iklim krizinin etkilerine karşı daha dirençli hale getirmek. Bizim için Muğla bir bütündür. Hiçbir ilçemizi, hiçbir mahallemizi birbirinden ayırmadan, kaynaklarımızı halkımızın ihtiyaçları doğrultusunda kullanmaya devam edeceğiz. İlçe belediyelerimizle iş birliği içerisinde Muğla’mızın her köşesine hizmet ulaştırmayı sürdüreceğiz" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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