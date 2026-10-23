Şehit polis memuru için hatıra ormanı oluşturuldu

Şehit Polis Memuru Tayfun Baş’ın hatırasını gelecek nesillere aktarmak, vatan sevgisini ve çevre bilincini güçlendirmek amacıyla düzenlenen törende fidanlar toprakla buluşturuldu. Tören kapsamında dikilen fidanlarla şehit polis memurunun aziz hatırasının yaşatılmasına katkı sunulurken, gelecek nesillere doğa sevgisi ve çevre bilincinin aktarılması hedeflendi.

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