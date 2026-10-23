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        Datça'da Hükümet Konağı inşaatında inceleme

        Muğla Vali Yardımcısı Halil Serdar Cehveroğlu ve Datça Kaymakamı Murat Atıcı, İskele Mahallesi'nde yapımı devam eden Hükümet Konağı inşaat alanında incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 15:02 Güncelleme:
        Datça'da Hükümet Konağı inşaatında inceleme

        Muğla Vali Yardımcısı Halil Serdar Cehveroğlu ve Datça Kaymakamı Murat Atıcı, İskele Mahallesi'nde yapımı devam eden Hükümet Konağı inşaat alanında incelemelerde bulundu.

        Şantiye alanını gezerek yürütülen çalışmalar ve projenin fiziki gerçekleşme durumu hakkında yetkililerden bilgi alan Cehveroğlu ve Atıcı, inşaatta çalışan personele kolaylıklar diledi.

        İncelemelerin ardından yapılan değerlendirmede, İskele Mahallesi'nde inşa edilen yeni Hükümet Konağı'nın tamamlanmasıyla birlikte kamu hizmetlerinin vatandaşlara daha modern, entegre ve hızlı bir şekilde sunulmasının hedeflendiği belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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