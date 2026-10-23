Marmaris ve Datça'da ortak sınav sistemi tanıtıldı

Toplantıda, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okullarda uygulanan ölçme ve değerlendirme süreçlerinde ortak standartların güçlendirilmesi, öğretmenlerin sınav hazırlama çalışmalarının desteklenmesi ve öğrencilerin bilgi ve becerilerinin daha güvenilir şekilde değerlendirilmesi amacıyla geliştirilen sistem ele alındı.

Marmaris Sabancı Anadolu Lisesi'nde, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Erman Kırık'ın katılımıyla düzenlenen toplantıda, ortaokul ve lise müdürleri ile branş temsilcileri yer aldı.

Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçelerinde okul müdürleri ve alan zümre başkanlarına Ortak Yazılı Sınav Sistemi (OYSS) hakkında bilgilendirme yapıldı.

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