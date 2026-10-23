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        Marmaris Limanı'na iki kruvaziyer geldi

        Muğla'nın Marmaris ilçesi Gümrüklü Limanı'na AIDA Stella ve Astoria Grande isimli iki kruvaziyer gemisi yanaştı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 17:17 Güncelleme:
        Marmaris Limanı'na iki kruvaziyer geldi

        Muğla'nın Marmaris ilçesi Gümrüklü Limanı’na AIDA Stella ve Astoria Grande isimli iki kruvaziyer gemisi yanaştı.

        Antalya’dan gelen AIDA Stella, 2 bin 444 yolcu ve 651 personelle limana ulaştı. Geminin saat 22.00’de Rodos’a hareket edeceği öğrenildi. Bodrum’dan gelen Astoria Grande ise 472 yolcu ve 373 personelle Marmaris’e geldi. Geminin saat 19.30’da Antalya’ya hareket etmesi planlanıyor.

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