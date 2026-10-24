Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Muğla merkezli ihale soruşturmasında 18 şüpheli tutuklandı

        Muğla merkezli ihale soruşturmasında 18 şüpheli tutuklandı

        Muğla merkezli 13 ilde düzenlenen sahte ihale evrakı ve iş deneyim belgesi soruşturması kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen, Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz ile oğlunun da aralarında bulunduğu 35 şüpheliden 18'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 02:25 Güncelleme:
        Muğla merkezli ihale soruşturmasında 18 şüpheli tutuklandı

        Muğla merkezli 13 ilde düzenlenen sahte ihale evrakı ve iş deneyim belgesi soruşturması kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen, Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz ile oğlunun da aralarında bulunduğu 35 şüpheliden 18'i tutuklandı.

        Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Şüphelilerden 22'si sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi, 13'ü ise bulundukları illerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifade verdi.

        Savcılık işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Fevzi Topuz ile oğlu Doruk Topuz'un da aralarında bulunduğu 18'i tutuklandı. İki şüpheli hakkında ev hapsi kararı verilirken, 15 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        REKLAM

        - Olay

        Soruşturma kapsamında 20 Ekim'de, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme veya örgüte üye olma, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, resmi belgede sahtecilik ve kamu kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçlarına ilişkin 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

        Muğla'nın yanı sıra Adana, Ankara, Bursa, Elazığ, Hakkari, İstanbul, Gaziantep, Kilis, Kocaeli, Manisa, Van ve Ordu'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz ile oğlu Doruk Topuz'un da aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alınmış, soruşturmada, 34 şirkete ait 35 ihale evrakının sahte olduğu, 32 şirkete ait 33 iş deneyim belgesinin ise Milas Belediyesince onaylandığı tespit edilmişti.

        REKLAM

        Bilirkişi incelemesinde, şirketlerin başvuru dosyalarında aynı banka hesap numarası, vergi kimlik numarası ve IBAN bilgilerinin kullanıldığı belirlendi. SGK hizmet dökümlerindeki çalışan ve maaş bilgilerinin örtüştüğü, şirket evraklarında aynı mali müşavir bilgilerinin farklı sicil numaralarıyla yer aldığı ve belgelerdeki imzaların farklı olduğu tespit edilmişti.

        İncelemede ayrıca banka dekontlarındaki tutarların rakam ve yazıyla yazılan karşılıklarının uyuşmadığı, geçici kabul tutanaklarındaki imzaların kopyalandığı ve belgelerin tek elden hazırlandığı yönünde bulgulara ulaşılmış, yapılmadığı halde yapılmış gibi gösterilen işlerin toplam ihale bedeli 2 milyar 579 milyon 555 bin 355 lira olarak hesaplanmıştı.

        REKLAM

        Kamu İhale Kurumundan alınan bilgi ve belgelere göre, söz konusu evraklarla düzenlenen iş deneyim belgelerini kullanan 8 şirket, toplam bedeli 3 milyar 714 milyon 262 bin 711 lira 18 kuruş olan 25 kamu ihalesine katılmış, şirketlerin bu belgelerle doğrudan veya dolaylı olarak 342 milyon 880 bin lira sermaye artırımına gittiği belirlenmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 1 yaralı
        Otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 1 yaralı
        F.Bahçe'den Yunanistan'da dev zafer!
        F.Bahçe'den Yunanistan'da dev zafer!
        "İran'a başka bir operasyon daha düzenleyebiliriz"
        "İran'a başka bir operasyon daha düzenleyebiliriz"
        1400 kilometre uzaktan ameliyat
        1400 kilometre uzaktan ameliyat
        Ankara'da 650 milyonluk aklama soruşturması
        Ankara'da 650 milyonluk aklama soruşturması
        Hakkı Bulut hastaneye kaldırıldı
        Hakkı Bulut hastaneye kaldırıldı
        MEB, Meta'ya dava açacak
        MEB, Meta'ya dava açacak
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 3 madenci can verdi
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 3 madenci can verdi
        'Türkiye ittifakların merkezinde'
        'Türkiye ittifakların merkezinde'
        8 ülke dışişleri bakanları İstanbul'da
        8 ülke dışişleri bakanları İstanbul'da
        Anne ve minik Meryem yaşamını yitirdi
        Anne ve minik Meryem yaşamını yitirdi
        Rusya: ABD'ye dizel yakıt taşıyan ilk tanker yola çıktı
        Rusya: ABD'ye dizel yakıt taşıyan ilk tanker yola çıktı
        MHP lideri Bahçeli: Türkiye - Azerbaycan güveni korunmalı
        MHP lideri Bahçeli: Türkiye - Azerbaycan güveni korunmalı
        Gözler Fenerbahçe derbisine döndü!
        Gözler Fenerbahçe derbisine döndü!
        Togg'a 'Kehribar' dokunuşu
        Togg'a 'Kehribar' dokunuşu
        GSS prim borçlarına düzenleme geliyor
        GSS prim borçlarına düzenleme geliyor
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Boy farkı dikkat çekti
        Boy farkı dikkat çekti
        Çayın kalbe faydası var! Ancak bir şartı var
        Çayın kalbe faydası var! Ancak bir şartı var
        Baş başa yemek
        Baş başa yemek

        Benzer Haberler

        Vali Akbıyık, künar üreticilerinin taleplerini dinledi
        Vali Akbıyık, künar üreticilerinin taleplerini dinledi
        Bodrum'da tadilat yapılan iş yerinin bulunduğu binada yangın
        Bodrum'da tadilat yapılan iş yerinin bulunduğu binada yangın
        Bodrum'da alev topuna dönen depo 15 dakikada kül oldu
        Bodrum'da alev topuna dönen depo 15 dakikada kül oldu
        Bodrum'da çıkan yangında 2 iş yerinde hasar oluştu
        Bodrum'da çıkan yangında 2 iş yerinde hasar oluştu
        Türk Yıldızları'dan Fethiye semalarında nefes kesen prova
        Türk Yıldızları'dan Fethiye semalarında nefes kesen prova
        Marmaris Limanı'na iki kruvaziyer geldi
        Marmaris Limanı'na iki kruvaziyer geldi