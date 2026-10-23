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        Bodrum'da tadilat yapılan iş yerinin bulunduğu binada yangın

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, çiçekçi olarak kullanılmak üzere tadilat yapıldığı öğrenilen bir iş yerinde başladığı sanılan yangın, depo olarak kullanılan bodrum kata da sıçradı. Alevler, itfaiye ekipler tarafından 1 saatlik çaba sonucu söndürülürken, işyeri ve depoda hasar meydana geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 19:29 Güncelleme:
        Bodrum'da tadilat yapılan iş yerinin bulunduğu binada yangın

        MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde, çiçekçi olarak kullanılmak üzere tadilat yapıldığı öğrenilen bir iş yerinde başladığı sanılan yangın, depo olarak kullanılan bodrum kata da sıçradı. Alevler, itfaiye ekipler tarafından 1 saatlik çaba sonucu söndürülürken, işyeri ve depoda hasar meydana geldi.

        Bugün saat 17.00 sıralarında Gümbet Kavşağı'nda bulunan, alt katında depo olan ve çiçekçi olarak kullanılmak üzere tadilat yapılan işyerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede binanın ön cephesini sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye, polis, zabıta ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Üst katta başlayıp bodrum kattaki depoya da sıçradığı sanılan yangında, alevler itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iş yeri ve depo da hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, polis soruşturma başlattı.

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