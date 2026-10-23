Vali Akbıyık, künar üreticilerinin taleplerini dinledi

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Yatağan ilçesine bağlı Katrancı Mahallesi’ni ziyaret ederek çam fıstığı üreticileriyle bir araya geldi.

İlçe ve mahalle ziyaretleri kapsamında gerçekleştirilen ziyarette Vali Akbıyık’a Yatağan Kaymakamı Turgay İlhan ile Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür eşlik etti.

Mahalle sakinleriyle görüşen Akbıyık, bölgenin önemli gelir kaynakları arasında yer alan künar (çam fıstığı) yetiştiriciliği faaliyetlerini yerinde inceledi. Üreticilerin ve vatandaşların talep ve sorunlarını dinleyen Akbıyık, çam fıstığı üretiminin bölge ekonomisi ve orman köylüsü açısından önemine dikkat çekti.

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Çam fıstığı üretim sahalarının korunması, verimliliğin artırılması ve aşılama çalışmalarının desteklenmesi için gerekli adımların titizlikle atılacağını belirten Vali Akbıyık, üretimin geliştirilmesine yönelik çalışmaların önemini vurguladı.