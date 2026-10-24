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        Şiirleri Mert'e umut oldu

        MUĞLA'da halk otobüsü şoförü Naciye Demirtaş Daş (41), şiir tutkusunu iyiliğe dönüştürdü. DMD hastası çocuklara destek olmak amacıyla kaleme aldığı şiirleri 'Aşk Bir Tufan' adlı kitapta toplayan Daş, eserinden elde ettiği gelire kendi birikimini de ekleyerek Mert Özkaya'nın (11) tedavisi için 150 bin lira bağışladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 09:59 Güncelleme:
        Şiirleri Mert'e umut oldu

        MUĞLA'da halk otobüsü şoförü Naciye Demirtaş Daş (41), şiir tutkusunu iyiliğe dönüştürdü. DMD hastası çocuklara destek olmak amacıyla kaleme aldığı şiirleri 'Aşk Bir Tufan' adlı kitapta toplayan Daş, eserinden elde ettiği gelire kendi birikimini de ekleyerek Mert Özkaya'nın (11) tedavisi için 150 bin lira bağışladı.

        Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı bünyesinde halk otobüsü şoförü olarak görev yapan, evli ve 2 çocuk annesi Naciye Demirtaş Daş, çocukluk yıllarından bu yana ilgi duyduğu şiiri anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine dönüştürdü. DMD kas hastalığıyla mücadele eden çocuklara destek olmayı amaçlayan Daş, kaleme aldığı şiirlerden 41'ini bir araya getirerek 24 sayfalık 'Aşk Bir Tufan' adlı kitabını yayımladı. Aşk, sevgi, doğa, umut ve yaşam mücadelesi gibi temaların işlendiği kitap, küçük bir çocuğun tedavisine katkı sunmak için de umut oldu.

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        1000 KİTAP SATTI

        6 ay önce okuyucuyla buluşturduğu kitabından 1000 adet satan Daş, elde ettiği geliri DMD hastası 11 yaşındaki Mert Özkaya'nın tedavisi için kullanmaya karar verdi. Kitap satışından elde ettiği paraya kendi birikiminden de ekleyen Daş, toplam 150 bin lirayı Mert'in valilik onaylı IBAN hesabına bağışladı. Şiirlerini yalnızca kağıda dökmekle kalmayıp bir çocuğun yaşam mücadelesine destek olmak için kullanan Daş, hayallerini gerçekleştirirken başka bir çocuğun hayallerine de katkı sunmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

        'BİR BAŞKASININ HAYALLERİNE DOKUNABİLİYORSAM NE MUTLU'

        Şiir kitabını çıkarma hayalinin zamanla bir iyilik hareketine dönüştüğünü anlatan Naciye Demirtaş Daş, "Amacım bir kitap çıkartmaktı ancak bunun birilerine dokunması gerekiyordu. Çünkü benim hayalim otobüs şoförlüğüydü ve hayalimi gerçekleştirirken bir başkasının da hayallerini gerçekleştirmede adım attıysam ne mutlu. Böyle bir fırsat olduğu için ve bir kardeşimize dokunabiliyorsam çok mutluyum" dedi.

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        Kitabından elde ettiği gelirin üzerine kendi katkısını da ekleyerek 150 bin lirayı Mert Özkaya'ya bağışladığını belirten Daş, "Farkında olup farklı olmak en güzeli diye düşünüyorum. Etrafımızdaki birçok eksikliğin farkında olup bunların eksikliğinde bir adım atıp onlara destek olmak çok güzel bir mutluluk" diye konuştu.

        Mert Özkaya'nın babası Hasan Özkaya da telefonla görüştüğü Naciye Demirtaş Daş'a teşekkür etti.

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