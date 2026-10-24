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        Marmaris Fotoğraf Kulübü yeni sezonu Faruk Akbaş ile açacak

        ​​​​​​​Marmaris Fotoğraf Kulübü (MARFOD), 2026-2027 sezonunu fotoğraf sanatçısı Faruk Akbaş'ın katılımıyla 27 Ekim'de açacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 10:17 Güncelleme:
        Marmaris Fotoğraf Kulübü yeni sezonu Faruk Akbaş ile açacak

        ​​​​​​​Marmaris Fotoğraf Kulübü (MARFOD), 2026-2027 sezonunu fotoğraf sanatçısı Faruk Akbaş'ın katılımıyla 27 Ekim'de açacak.

        MARFOD Yönetim Kurulu Başkanı Resul Yazıcı, yaptığı yazılı açıklamada, sanat yolculuğunun 40. yılındaki Faruk Akbaş'ı sezon açılışında ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

        Etkinlikte Faruk Akbaş'ın yanı sıra Ahu Akbaş'ın "Giysiler Kültürler Kadınlar", Ali Karacan'ın "Likya Yolu" ve Fehmi Hanoğlu'nun "Madagaskar" başlıklı fotoğraf sunumları da gerçekleştirilecek.

        Yazıcı, fotoğraf karelerinin ardındaki hikayeleri keşfetmek ve yeni sezon heyecanını paylaşmak üzere tüm üyeleri ve fotoğraf tutkunlarını 27 Ekim'deki etkinliğe davet etti.

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