Marmaris Fotoğraf Kulübü yeni sezonu Faruk Akbaş ile açacak

Yazıcı, fotoğraf karelerinin ardındaki hikayeleri keşfetmek ve yeni sezon heyecanını paylaşmak üzere tüm üyeleri ve fotoğraf tutkunlarını 27 Ekim'deki etkinliğe davet etti.

Etkinlikte Faruk Akbaş'ın yanı sıra Ahu Akbaş'ın "Giysiler Kültürler Kadınlar", Ali Karacan'ın "Likya Yolu" ve Fehmi Hanoğlu'nun "Madagaskar" başlıklı fotoğraf sunumları da gerçekleştirilecek.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.