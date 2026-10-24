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        Köyceğiz'de 'Yaşlı Bakımevi' için çalışmalar başladı

        Muğla Büyükşehir Belediyesi, Köyceğiz'in Toparlar Mahallesi'nde yaklaşık 50 kişiye hizmet verecek Yaşlı Bakımevi projesini hayata geçiriyor. Sosyal ve teknik donatılarıyla kapsamlı bir yaşam alanı olarak tasarlanan tesis, 4 bin 345 metrekare inşaat alanına sahip olacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 10:37 Güncelleme:
        Köyceğiz'de 'Yaşlı Bakımevi' için çalışmalar başladı

        Muğla Büyükşehir Belediyesi, Köyceğiz’in Toparlar Mahallesi’nde yaklaşık 50 kişiye hizmet verecek Yaşlı Bakımevi projesini hayata geçiriyor. Sosyal ve teknik donatılarıyla kapsamlı bir yaşam alanı olarak tasarlanan tesis, 4 bin 345 metrekare inşaat alanına sahip olacak.

        Muğla Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda yaş almış bireylerin güvenli, sağlıklı ve sosyal bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri amacıyla Köyceğiz ilçesi Toparlar Mahallesi’nde Yaşlı Bakımevi yapımına başladı.

        Sağlıktan sosyal yaşama kapsamlı hizmet

        Tesiste çok amaçlı ortak salon, revir, fizik tedavi ve diyetisyen birimleri, doktor odası, mescit, kadın ve erkek kuaförü, yaşam ve oyun alanları ile yemekhane bulunacak. Spor salonunun da yer alacağı merkezde yaş almış bireylerin aktif ve sosyal bir yaşam sürdürmelerine imkan sağlanacak.

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        Açık alanlarda spor ve hobi imkânı

        Proje kapsamında 3 bin 250 metrekare yeşil alan oluşturulacak. Tesisin açık alanlarında spor alanı, üç bocce sahası, hobi bahçeleri ve ahşap pergoleli oturma alanları yer alacak. Bakımevinde ikisi engelli bireylerin kullanımına ayrılmak üzere toplam 18 araçlık otopark alanı da bulunacak.

        Teknik altyapısıyla güvenli ve donanımlı bir tesis

        Yaşlı Bakımevi; endüstriyel mutfak, soğuk gıda depoları, et derin dondurucu, ütü ve çamaşır deposu, emanet deposu, morg, ısıtma merkezi ve sığınak gibi teknik birimlerle hizmet verecek.

        Tesiste 30 tonluk temiz su ve 60 tonluk yangın suyu deposunun yanı sıra yangın algılama, sprinkler ve yangın söndürme sistemleri bulunacak. Sedye asansörü, merkezi ısıtmasoğutma sistemi, 630 kVA trafo ve jeneratör de tesisin teknik altyapısında yer alacak.

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        Yağmur suyu geri kazanılacak, enerji güneşten üretilecek

        Çevreci uygulamaların da yer aldığı projede 92 tonluk yağmur suyu deposu kurulacak. Toplanan yağmur suyu, arıtma sisteminden geçirildikten sonra yeşil alanların sulanmasında ve rezervuarlarda yeniden kullanılacak. Tesisin çatısında ayrıca 39 fotovoltaik güneş panelinden oluşan 25 kW kapasiteli güneş enerji santrali kurulacak. Böylece tesisin enerji ihtiyacının bir bölümünün yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması sağlanacak.

        Başkan Aras: "Büyüklerimizin huzuru ve mutluluğu bizim için çok kıymetli"

        Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yaş almış bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalara önem verdiklerini belirterek şunları söyledi:

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        "Bizler için büyüklerimizin sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir yaşam sürmesi her şeyden önemli. Yıllarca ailelerine, topluma ve kentimize emek vermiş büyüklerimizin hayatlarının her döneminde yanlarında olmak en önemli sorumluluklarımızdan biri. Köyceğiz’de hayata geçirdiğimiz Yaşlı Bakımevi ile büyüklerimizin kendilerini değerli hissedecekleri, sosyalleşebilecekleri ve keyifle vakit geçirebilecekleri sıcak bir yaşam alanı oluşturmayı amaçlıyoruz. Muğla’mızda her yaştan vatandaşımızın yaşamına dokunan, insanı merkeze alan sosyal belediyecilik çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

        Muğla Büyükşehir Belediyesi, Köyceğiz Toparlar Mahallesi’nde hayata geçirdiği Yaşlı Bakımevi ile yaş almış bireylerin bakım ve sağlık hizmetlerine erişimini desteklerken sosyal yaşamın içinde kalabilecekleri, güvenli ve nitelikli bir yaşam alanını Muğla’ya kazandırmayı hedefliyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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