Bodrum'a "Silver Nova" kruvaziyeriyle 681 turist geldi
Muğla'nın Bodrum ilçesine "Silver Nova" isimli kruvaziyerle 681 yolcu geldi.
Giriş: 24.10.2026 - 13:11 Güncelleme:
Muğla'nın Bodrum ilçesine "Silver Nova" isimli kruvaziyerle 681 yolcu geldi.
Bahama bayraklı 233 metre uzunluğundaki kruvaziyer Bodrum Limanı'na yanaştırıldı.
Santorini Limanı'ndan gelen gemide çoğunluğu ABD'li 681 yolcu ile 535 personel bulunduğu belirtildi.
Gemiden inen yolcular, ilçenin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret etti.
Geminin gece saatlerinde Pire Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.
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