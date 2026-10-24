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        Bodrum'a "Silver Nova" kruvaziyeriyle 681 turist geldi

        Muğla'nın Bodrum ilçesine "Silver Nova" isimli kruvaziyerle 681 yolcu geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 13:11 Güncelleme:
        Bodrum'a "Silver Nova" kruvaziyeriyle 681 turist geldi

        Muğla'nın Bodrum ilçesine "Silver Nova" isimli kruvaziyerle 681 yolcu geldi.

        Bahama bayraklı 233 metre uzunluğundaki kruvaziyer Bodrum Limanı'na yanaştırıldı.

        Santorini Limanı'ndan gelen gemide çoğunluğu ABD'li 681 yolcu ile 535 personel bulunduğu belirtildi.

        Gemiden inen yolcular, ilçenin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret etti.

        Geminin gece saatlerinde Pire Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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