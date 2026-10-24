Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Marmaris'te 22 ülkeden 2 bin 400 yüzücü kulaç atıyor

        Marmaris'te 22 ülkeden 2 bin 400 yüzücü kulaç atıyor

        MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 27'nci Uluslararası Arena AquaChallenge Yüzme Şampiyonası'nın 2026 finali başladı. 22 ülkeden yaklaşık 2 bin 400 sporcunun katıldığı organizasyonda yüzücüler, farklı parkurlarda dereceye girebilmek için mücadele ediyor. 27'nci Uluslararası Yüzme Şampiyonası'nın 2026 finali, Marmaris'in İçmeler Mahallesi'nde başladı. Muğla Valiliği himayesinde, Türkiye Yüzme Federasyonu ve Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen organizasyona 22 ülkeden yaklaşık 2 bin 400 sporcu katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 13:40 Güncelleme:
        Marmaris'te 22 ülkeden 2 bin 400 yüzücü kulaç atıyor

        MUĞLA’nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 27’nci Uluslararası Arena AquaChallenge Yüzme Şampiyonası’nın 2026 finali başladı. 22 ülkeden yaklaşık 2 bin 400 sporcunun katıldığı organizasyonda yüzücüler, farklı parkurlarda dereceye girebilmek için mücadele ediyor. 27’nci Uluslararası Yüzme Şampiyonası’nın 2026 finali, Marmaris’in İçmeler Mahallesi’nde başladı. Muğla Valiliği himayesinde, Türkiye Yüzme Federasyonu ve Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen organizasyona 22 ülkeden yaklaşık 2 bin 400 sporcu katıldı.

        İLK YARIŞTA SPORCULAR 3 KİLOMETRE YÜZDÜ

        Şampiyonanın ilk yarışı, 3K Açık Su Yüzme Yarışı oldu. İçmeler’de denize giren sporcular, 3 kilometrelik parkurda derece elde edebilmek için kulaç attı. Yarışların startını Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya verdi.

        REKLAM

        FİNAL GÖCEK’TE TAMAMLANACAK

        24-25 Ekim tarihlerinde Marmaris’te devam eden organizasyon, 26 Ekim Pazartesi günü Göcek’te düzenlenecek 10 kilometrelik açık su yüzme yarışıyla sona erecek. Uluslararası katılımla gerçekleştirilen şampiyona, farklı ülkelerden sporcuları Muğla’nın kıyılarında bir araya getiriyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        10 yaşındaki Elif defalarca tabutu öptü
        10 yaşındaki Elif defalarca tabutu öptü
        Aziz Yıldırım: İsmail Kartal kafamda yoktu!
        Aziz Yıldırım: İsmail Kartal kafamda yoktu!
        Aile sağlık merkezinde doktorun tüfeği hemşireyi vurdu
        Aile sağlık merkezinde doktorun tüfeği hemşireyi vurdu
        Kedi tüyü kavgası! 2 yaralı
        Kedi tüyü kavgası! 2 yaralı
        "Mali şeffaflık reformlarla daha da artacak"
        "Mali şeffaflık reformlarla daha da artacak"
        Putin taviz vermeden Trump'ı nasıl yanına çekti?
        Putin taviz vermeden Trump'ı nasıl yanına çekti?
        Derbinin kaderi onların elinde!
        Derbinin kaderi onların elinde!
        Anne kızı bıçaklamaya giderken kameraya yansıdı
        Anne kızı bıçaklamaya giderken kameraya yansıdı
        Yapay zeka tıbbi teşhiste 2,3 kat başarılı
        Yapay zeka tıbbi teşhiste 2,3 kat başarılı
        Çalhanoğlu imzayı atıyor
        Çalhanoğlu imzayı atıyor
        Kimchideki büyük şifa
        Kimchideki büyük şifa
        Kediyi kurtaracaktı! Hayatını kaybetti
        Kediyi kurtaracaktı! Hayatını kaybetti
        Kabusu gerçek oldu
        Kabusu gerçek oldu
        Tedavi edilen makak yavrusu Garip merkezin maskotu oldu
        Tedavi edilen makak yavrusu Garip merkezin maskotu oldu
        Gülşen 17 yıl önce kayboldu... Evin altından vahşet çıktı
        Gülşen 17 yıl önce kayboldu... Evin altından vahşet çıktı
        Dağ ceylanının alanına tarla açtı kâbusu yaşadı
        Dağ ceylanının alanına tarla açtı kâbusu yaşadı
        Engin Altan Düzyatan'ın acı günü
        Engin Altan Düzyatan'ın acı günü
        "Korkmaya gerek yok"
        "Korkmaya gerek yok"
        "İtibarımı zedeleyenlere dava açtım"
        "İtibarımı zedeleyenlere dava açtım"
        Süper Lig'de 643 milyon Euro'luk dev derbi!
        Süper Lig'de 643 milyon Euro'luk dev derbi!

        Benzer Haberler

        Marmaris'te 22 ülkeden 2 bin 400 yüzücü kulaç atıyor
        Marmaris'te 22 ülkeden 2 bin 400 yüzücü kulaç atıyor
        Bodrum'a 681 yolcu getirdi
        Bodrum'a 681 yolcu getirdi
        Bodrum'a "Silver Nova" kruvaziyeriyle 681 turist geldi
        Bodrum'a "Silver Nova" kruvaziyeriyle 681 turist geldi
        Çam balının başkenti Muğla'da glikozlu bal tepkisi
        Çam balının başkenti Muğla'da glikozlu bal tepkisi
        74 yaşındaki pilotun gökyüzü tutkusu dinmiyor
        74 yaşındaki pilotun gökyüzü tutkusu dinmiyor
        Bodrum FK, Antalyaspor'la deplasmanda oynayacak
        Bodrum FK, Antalyaspor'la deplasmanda oynayacak