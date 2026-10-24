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        Bodrum'da sıcak havayı gören denize akın etti Güneşi gören yerli yabancı turistler denizin keyfini çıkardı

        Türkiye'nin birçok kentinde soğuk hava, etkisini gösterirken Muğla'nın Bodrum ilçesinde yazdan kalma günler yaşanıyor. Hafta sonu hava sıcaklığının 30 dereceyi bulduğu ilçede vatandaşlar ve yabancı turistler sahillere akın ederek denizin ve güneşin tadını çıkardı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 14:48 Güncelleme:
        Bodrum'da sıcak havayı gören denize akın etti Güneşi gören yerli yabancı turistler denizin keyfini çıkardı

        Türkiye’nin birçok kentinde soğuk hava, etkisini gösterirken Muğla’nın Bodrum ilçesinde yazdan kalma günler yaşanıyor. Hafta sonu hava sıcaklığının 30 dereceyi bulduğu ilçede vatandaşlar ve yabancı turistler sahillere akın ederek denizin ve güneşin tadını çıkardı.

        Sonbaharın son günlerine yaklaşılırken Bodrum’da güneşli hava etkisini sürdürdü. Hava sıcaklığının yükselmesini fırsat bilen vatandaşlar ve yabancı turistler, Kumbahçe ve Paşatarlası sahillerinde vakit geçirdi. Denize giren turistler sıcak havanın keyfini çıkarırken bazı yabancı misafirler uzun süre sudan çıkmadı. Sahilde güneşlenen, denizde yüzen ve yürüyüş yapan vatandaşlar, hafta sonunu deniz kenarında değerlendirdi.

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        Türkiye’nin bazı bölgelerinde kış şartları kendini hissettirmeye başlarken Bodrum’da deniz sezonunun devam etmesi dikkat çekti. Sahillerde yaşanan hareketlilik, yaz aylarını aratmayan görüntüler oluşturdu. Bodrum’a gelen yabancı turistler, güneşli havada denize girmenin ve sahilde vakit geçirmenin keyfini yaşadı.

        "Bodrum’da yaz havası devam ediyor"

        Turizmci İsmail Düşmez, Bodrum’da hava ve deniz şartlarının güzel olduğunu belirterek turizm hareketliliğinin sürdüğünü söyledi. Düşmez, "Bodrum’da şu anda tam yaz zamanı yaşanıyor. Hava ve deniz çok güzel, turizmimiz hala devam ediyor. Büyük ihtimalle bu durum bir hafta, 10 gün daha sürecek ve halkımız bundan çok güzel bir şekilde faydalanacaktır. Türkiye’nin kış şartlarını yaşayan diğer bölgelerindeki bütün vatandaşlarımızı Bodrum’a tatil yapmaya çağırıyoruz. Gelsinler, Bodrum’un bu güzel havasından, denizinden ve güneşinden faydalansınlar" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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