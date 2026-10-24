Fethiye Devlet Hastanesi'nde ilk kez kapalı akciğer ameliyatı yapıldı

Gürsoy liderliğindeki ekip tarafından gerçekleştirilen ve akciğerin sol alt lobunun çıkarılmasını içeren lobektomi ameliyatı başarıyla tamamlandı.

Hastane başhekimliğinden yapılan açıklamaya göre, Göğüs Cerrahisi Uzmanı Dr. Dilara Gürsoy ve ekibi tarafından yapılan tetkiklerin ardından hastanın sol akciğerinin alt lobundaki kitlenin cerrahi yöntemle çıkarılmasına karar verildi.

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