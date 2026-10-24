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        The Bodrum Cup'ta final heyecanı

        Bu yıl 38. kez düzenlenen The Bodrum Cup'ta 5 günlük deniz mücadelesinin son etabı olan Anadolu Sigorta etabı için yelkenler açıldı. 90 tekne ve yaklaşık 1000 yelkencinin katıldığı organizasyonda ekipler, Yalıkavak açıklarındaki 12 millik parkurda dereceye girebilmek için mücadele ediyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 16:34 Güncelleme:
        The Bodrum Cup'ta final heyecanı

        Bu yıl 38. kez düzenlenen The Bodrum Cup’ta 5 günlük deniz mücadelesinin son etabı olan Anadolu Sigorta etabı için yelkenler açıldı. 90 tekne ve yaklaşık 1000 yelkencinin katıldığı organizasyonda ekipler, Yalıkavak açıklarındaki 12 millik parkurda dereceye girebilmek için mücadele ediyor.

        The Bodrum Cup’ta final heyecanı yaşanıyor. Bodrum’dan Knidos’a, Ortakent’ten Yalıkavak’a uzanan rotalarda gerçekleştirilen etaplarda ekipler, toplam 79 deniz millik parkurda mücadele etti. Yelkenciler, son etapta kendi kategorilerinde dereceye girebilmek için denize açıldı.

        Anadolu Sigorta Kurumsal İletişim, Sürdürülebilirlik ve Afet Yönetimi Başkanı Berna Semiz Ergüntan, The Bodrum Cup’a 9 yıldır destek vermekten mutluluk duyduklarını belirtti. Ergüntan, iş birliğinin yalnızca bir spor organizasyonuna destek olmadığını, aynı zamanda denize, doğaya ve Bodrum’un denizcilik kültürüne sahip çıkma sorumluluğu taşıdığını ifade etti.

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        Bodrum Gemisi’nin gençleri denizcilikle buluşturması ve bölgenin kültürel mirasını yaşatması açısından önemli olduğunu vurgulayan Berna Semiz Ergüntan, geminin gelecek nesillere aktarılmasını önemsediklerini kaydetti.

        Ödül töreni ve Pinhani konseri düzenlenecek

        Denizdeki mücadelenin ardından yarışmacılar, saat 19.30’da Yalıkavak Marina’da düzenlenecek ödül töreninde bir araya gelecek. Kategorilerinde dereceye giren ekiplere kupalarının verileceği törenin ardından saat 21.30’da Pinhani sahne alacak. Organizasyon, konser programıyla sona erecek.

        25 yaşındaki Bodrum Gemisi yenileniyor

        Bu yıl 25. yaşını kutlayan Bodrum Gemisi’nin bakım ve yenileme çalışmaları Ağanlar Tersanesi’nde sürüyor. The Bodrum Cup’ın içinden doğan ve Bodrum ve Karya Bölgesi Kültür, Sanat ve Tanıtma Vakfı (BOSAV) bünyesinde faaliyet gösteren yelkenli okul gemisi, gençleri denizcilikle buluşturuyor. Kurumların ve denizcilik sektörünün katkılarıyla yürütülen çalışmaların tamamlanmasının ardından geminin eğitim faaliyetlerinde, uluslararası projelerde ve kültürsanat etkinliklerinde yeniden kullanılması hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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