Futbol: Trendyol 1. Lig
Stat: Muğla Atatürk
Hakemler: Burak Olcar, Kemal Elmas, Kadir Akıllı
Muğlaspor: Ekrem Kılıçarslan, Bilal Ceylan (Dk. 62 Osundina), Yiğit Fidan, Orhan Nahırcı, Ali Barak, Buluthan Bulut (Dk. 46 Çelhaka), Ali Kaan Güneren (Dk. 81 Baran Ekiz), Avramovski, Ertuğrul İdris Furat (Dk. 72 Ozan Sol), Diarra (Dk. 62 Poyraz Yıldırım), Sissoko
İstanbulspor: İsa Doğan, Yusuf Ali Özer, Kubilay Sönmez, Mendy (Dk. 90 Krstovski), Özcan Şahan (Dk. 64 Ologo), Abdullah Dijlan Aydın, Fall, Cham (Dk. 64 Berk Ali Nizam), Ömer Faruk Duymaz ( Dk. 55 Iliev), Ali Akman (Dk. 55 Mustafa Sol), Emrecan Uzunhan
Goller: Dk. 8 Avramovski, Dk. 45 Sissoko (Penaltıdan), Dk. 45+3 ve 59 Ertuğrul İdris Furat, Dk. 48 Diarra (Muğlaspor)
Sarı kartlar: Dk. 3 Abdullah Dijlan Aydın, Dk. 64 Iliev (İstanbulspor), Dk. 18 Bilal Ceylan (Muğlaspor)
MUĞLA
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