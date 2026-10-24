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        Fethiye'de ilk gün motokros yarışları nefesleri kesti

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde ilk gün motokros yarışları nefesleri kesti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 18:34 Güncelleme:
        Fethiye'de ilk gün motokros yarışları nefesleri kesti

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde ilk gün motokros yarışları nefesleri kesti.

        Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 6. ve son ayak yarışlarında ilk gün mücadeleleri, Fethiye'de heyecan dolu anlara sahne oldu. Esenköy Mahallesi'ndeki Akdeniz Offroad Park'ta düzenlenen organizasyonda, 30 ilden yaklaşık 120 sporcu şampiyonluk için piste çıktı. Fethiye Orman Spor Kulübü Başkanı Serkan Özdemir, tüm vatandaşları yarışları takip etmeye davet etti. Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 6. ve son ayak yarışları, Fethiye'de motor sporları tutkunlarını bir araya getirdi. Cumartesi günü ısınma ve sıralama turlarıyla başlayan organizasyonda sporcular, 50 cc, 65 cc, 85 cc, 125 cc ve 450 cc kategorilerinde mücadele etti. Sezonun şampiyonlarının belli olacağı yarışlarda sporcular, en iyi dereceyi elde edebilmek için pistte kıyasıya yarıştı. Fethiye Orman Spor Kulübü Başkanı Serkan Özdemir, organizasyonun son ayak yarışı olması nedeniyle ayrı bir önem taşıdığını belirterek, sezonun şampiyonlarının bu yarışlarda belli olacağını ifade etti.

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        Fethiye Orman Spor Kulübü Başkanı Serkan Özdemir, "Gerçekten heyecan dolu bir müsabaka, harika bir parkur ve mükemmel bir hava var. Girişler tamamen ücretsiz. Bütün halkımızı bu macera dolu yarışa bekliyoruz. Fethiye, bildiğiniz gibi bu yarışlara son derece ilgi gösteriyor. 7'den 77'ye bütün izleyiciler burada" ifadelerini kullandı. Yarışların farklı yaş gruplarından sporcuları bir araya getirdiğini vurgulayan Özdemir, 50 cc kategorisinde 5 yaşından itibaren sporcuların yarışabildiğini, organizasyonda 70 yaşına kadar sporcuların da yer aldığını belirtti.

        Şampiyonanın ikinci gününde de mücadeleler devam edecek. Özdemir'in verdiği bilgiye göre pazar günü yarışların saat 09.30'da başlaması ve gün boyunca devam etmesi planlanıyor. Türkiye Motokros Şampiyonası'nın Fethiye'deki final ayağında, sezonun şampiyonları belli olacak.

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