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        Makas atıp minibüsü şarampole uçurdu: 2 yaralı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde makas atarak ilerleyen otomobilin çarptığı minibüs, karşı şeride geçip şarampole uçtu. 2 kişinin yaralandığı kazada, otomobil sürücüsüne 90 bin TL ceza kesilirken kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 17:59 Güncelleme:
        Makas atıp minibüsü şarampole uçurdu: 2 yaralı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde makas atarak ilerleyen otomobilin çarptığı minibüs, karşı şeride geçip şarampole uçtu. 2 kişinin yaralandığı kazada, otomobil sürücüsüne 90 bin TL ceza kesilirken kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

        Edinilen bilgiye göre, İzmir'den Bodrum'a yabancı turist getiren H.Y. idaresindeki 35 AP 4690 plakalı minibüs, Torba Kavşağı'nı geçtikten sonra aynı yöne makas atarak ilerleyen O.Ç. yönetimindeki 59 ANS 329 plakalı otomobilin çarpması sonucu kontrolden çıktı. Karşı yöne geçen minibüs, yol kenarındaki çelik bariyerleri aştı. Önündeki çam ağacını yıkan minibüs, şarampole girdi. Uçuruma devrilmekten şans eseri kurtulan minibüsün sürücüsü H.Y. ile Alman uyruklu E.K. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Makas atarak kazaya sebep olan otomobil sürücüsü O.Ç.'ye polis ekiplerince 90 bin TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca otomobil 60 gün trafikten men edildi.

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        Kaza anı ise aynı yöne giden bir aracın kamerasına yansıdı. Kameraya yansıyan görüntülerde aracın kaza anı yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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