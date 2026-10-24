Türkiye Motokros Şampiyonası'nın final ayağı Fethiye'de başladı

Özdemir, sezonun final etabı olması nedeniyle şampiyonların Fethiye’de belirleneceğini ifade etti.

TMF İl Temsilcisi ve Fethiye Orman Spor Kulübü Başkanı Serkan Özdemir, yarışları yaklaşık 10 bin kişinin takip etmesini beklediklerini söyledi.

Motokros tutkunları da organizasyonu takip ederek, sporcuların mücadelesine destek verdi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF), Fethiye Belediyesi ve Fethiye Orman Spor Kulübü işbirliğinde Esenköy Mahallesi’ndeki Akdeniz Offroad Park’ta düzenlenen yarışta, 30 ilden 112 sporcu mücadele ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.