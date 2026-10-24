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        Türkiye Motokros Şampiyonası'nın final ayağı Fethiye'de başladı

        Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 6. ve son ayak yarışı, Muğla'nın Fethiye ilçesinde başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 17:52 Güncelleme:
        Türkiye Motokros Şampiyonası'nın final ayağı Fethiye'de başladı

        Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 6. ve son ayak yarışı, Muğla’nın Fethiye ilçesinde başladı.

        Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF), Fethiye Belediyesi ve Fethiye Orman Spor Kulübü işbirliğinde Esenköy Mahallesi’ndeki Akdeniz Offroad Park’ta düzenlenen yarışta, 30 ilden 112 sporcu mücadele ediyor.

        Motokros tutkunları da organizasyonu takip ederek, sporcuların mücadelesine destek verdi.

        TMF İl Temsilcisi ve Fethiye Orman Spor Kulübü Başkanı Serkan Özdemir, yarışları yaklaşık 10 bin kişinin takip etmesini beklediklerini söyledi.

        Özdemir, sezonun final etabı olması nedeniyle şampiyonların Fethiye’de belirleneceğini ifade etti.

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        Şampiyonada sezonun son yarışları yarın tamamlanacak.

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