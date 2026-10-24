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        Trendyol 1. Lig: Muğlaspor: 5 - İstanbulspor: 0

        Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Muğlaspor, sahasında karşılaştığı İstanbulspor'u 50 mağlup etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 18:11 Güncelleme:
        Trendyol 1. Lig: Muğlaspor: 5 - İstanbulspor: 0

        Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Muğlaspor, sahasında karşılaştığı İstanbulspor'u 50 mağlup etti.

        Stat: Atatürk

        Hakemler: Burak Olcar, Kadir Akıllı, Kemal Elmas

        Muğlaspor: Ekrem Kılıçarslan, Bilal Ceylan (Osundina dk. 63), Yiğit Fidan, Orhan Nahırcı, Ali Barak, Buluthan Bulut (Jurgen Çelhaka dk. 45), Ali Kaan Güneren (Baran Ekiz dk. 81), Daniel Avramovski, Ertuğrul İdris Furat (Ozan Sol dk. 73), Mamady Diarra (Engin Poyraz Efe Yıldırım dk. 63), Ibrahim Sissoko

        Yedekler: Batıhan Gebecelioğlu, Alihan Kazmaz, Oğuzhan Matur, Driton Camaj, Yasin Uzunoğlu

        Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

        İstanbulspor: İsa Doğan, Yusuf Ali Özer, Kubilay Sönmez, Elvin Mendy (Mario Krstovski dk. 90), Özcan Şahan (Michael Ologo Inainfe dk. 64), Abdullah Dijlan Aydın, Mamadou Fall, Alieu Cham (Berk Ali Nizam dk. 65), Ömer Faruk Duymaz (Ilian Ilianov Iliev dk. 55), Ali Akman (Mustafa Sol dk. 55), Emrecan Uzunhan

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        Yedekler: Alp Tutar, Duran Şahin, İsa Dayaklı, Turan Deniz Tuncer, Umut İslamoğlu

        Teknik Direktör: Pirali Ali

        Goller: Daniel Avramovski (dk. 8), Ibrahim Sissoko (dk. 45 pen.), Ertuğrul İdris Furat (dk. 48 ve 59), Mamady Diarra (dk. 49) (Muğlaspor)

        Sarı kartlar: Bilal Ceylan (Muğlaspor), Abdullah Dijlan Aydın, Ilian Ilianov Iliev (İstanbulspor)

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