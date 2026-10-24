Trendyol 1. Lig: Muğlaspor: 5 - İstanbulspor: 0
Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Muğlaspor, sahasında karşılaştığı İstanbulspor'u 50 mağlup etti.
Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Muğlaspor, sahasında karşılaştığı İstanbulspor'u 50 mağlup etti.
Stat: Atatürk
Hakemler: Burak Olcar, Kadir Akıllı, Kemal Elmas
Muğlaspor: Ekrem Kılıçarslan, Bilal Ceylan (Osundina dk. 63), Yiğit Fidan, Orhan Nahırcı, Ali Barak, Buluthan Bulut (Jurgen Çelhaka dk. 45), Ali Kaan Güneren (Baran Ekiz dk. 81), Daniel Avramovski, Ertuğrul İdris Furat (Ozan Sol dk. 73), Mamady Diarra (Engin Poyraz Efe Yıldırım dk. 63), Ibrahim Sissoko
Yedekler: Batıhan Gebecelioğlu, Alihan Kazmaz, Oğuzhan Matur, Driton Camaj, Yasin Uzunoğlu
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
İstanbulspor: İsa Doğan, Yusuf Ali Özer, Kubilay Sönmez, Elvin Mendy (Mario Krstovski dk. 90), Özcan Şahan (Michael Ologo Inainfe dk. 64), Abdullah Dijlan Aydın, Mamadou Fall, Alieu Cham (Berk Ali Nizam dk. 65), Ömer Faruk Duymaz (Ilian Ilianov Iliev dk. 55), Ali Akman (Mustafa Sol dk. 55), Emrecan Uzunhan
Yedekler: Alp Tutar, Duran Şahin, İsa Dayaklı, Turan Deniz Tuncer, Umut İslamoğlu
Teknik Direktör: Pirali Ali
Goller: Daniel Avramovski (dk. 8), Ibrahim Sissoko (dk. 45 pen.), Ertuğrul İdris Furat (dk. 48 ve 59), Mamady Diarra (dk. 49) (Muğlaspor)
Sarı kartlar: Bilal Ceylan (Muğlaspor), Abdullah Dijlan Aydın, Ilian Ilianov Iliev (İstanbulspor)
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