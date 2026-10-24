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        Kocaeli'den Muğla'ya uzanan İstanbulspor sevgisi

        Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Muğlaspor'un İstanbulspor'u konuk ettiği maçta sarı-siyahlı ekibin tek taraftarı Yaşar Karataş, karşılaşmayı iki çocuğuyla tribünden takip etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 20:06 Güncelleme:
        Kocaeli'den Muğla'ya uzanan İstanbulspor sevgisi

        Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Muğlaspor'un İstanbulspor'u konuk ettiği maçta sarı-siyahlı ekibin tek taraftarı Yaşar Karataş, karşılaşmayı iki çocuğuyla tribünden takip etti.

        İşi nedeniyle 2019’dan bu yana Kocaeli’de yaşayan 37 yaşındaki Karataş, 2017’den beri İstanbulspor’un iç saha ve deplasman maçlarına gidiyor.

        Deplasman karşılaşmalarını genellikle tek başına izleyen Karataş, havanın güzel olmasını fırsat bilerek 9 yaşındaki kızı Ravzanur ve 2 yaşındaki oğlu Göktuğ Alp’i de Muğla’daki maça getirdi.

        Kocaeli’den İstanbul’a, oradan da hava yoluyla Muğla’ya gelen Karataş, çocuklarıyla birlikte deplasman tribününde takımına destek verdi.

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        - Çocuklarıma verdiğim sözü tuttum

        İstanbulspor sevgisinin mesafeleri aşmasını sağladığını belirten Yaşar Karataş, yaklaşık 9 yıldır takımının maçlarını tribünden takip ettiğini söyledi.

        Deplasmanlara genellikle yalnız gittiğini anlatan Karataş, “Bu maçta deplasman tribününde taraftar olarak sadece ben ve çocuklarım vardık. Güzel havayı fırsat bilip çocuklarıma verdiğim sözü tutmak istedim. Maça gelmeyi çok istiyorlardı, bugüne kısmet oldu.” dedi.

        İstanbul’da doğup büyüdüğünü, aslen Çankırılı olduğunu dile getiren Karataş, çocuklarının ilk kez stadyum atmosferini yaşamasının kendisi için unutulmaz olduğunu ifade etti.

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        - Muğlaspor’a başarılar dilerim

        İstanbulspor’un sezona istediği gibi başlayamadığını belirten Yaşar Karataş, devre arasında yapılacak takviyelerle takımın toparlanmasını umduğunu kaydetti.

        Muğlaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak'tan övgüyle söz eden Karataş, “Yalçın hoca bizim için değerli. Bizde de emekleri çok. Kendisini tebrik ediyorum. Muğlaspor, ligde yeni olmasına rağmen gayet iyi. Muğlaspor camiasına da başarılar dilerim.” diye konuştu.

        Karataş, İstanbulspor’a desteğini sürdüreceğini belirtti.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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