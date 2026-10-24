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        Bodrum'da otomobille minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde makas atarak ilerleyen otomobilin minibüsle çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 18:46 Güncelleme:
        Bodrum'da otomobille minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde makas atarak ilerleyen otomobilin minibüsle çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Emin Anter Bulvarı'nda O.Ç'nin kullandığı 59 ANS 329 plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden H.Y. yönetimindeki 35 AP 4690 plakalı minibüsle çarpıştı.

        Kontrolden çıkan minibüs, karşı şeride geçerek refüjü aşıp, ağaca çarptı. İçerisinde 5 kişinin bulunduğu minibüs, ağaca takılarak uçuruma düşmekten son anda kurtuldu.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan minibüs sürücüsü H.Y. ile araçtaki E.K., hastaneye kaldırıldı.

        Öte yandan, kaza anı, çevredeki başka bir aracın kamerası tarafından kaydedildi.

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        Görüntüde, makas atarak seyreden otomobilin minibüsle çarpışması, ardından minibüsün kontrolden çıkması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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