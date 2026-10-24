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        Tribünde tek başına, İstanbulspor aşkı mesafe tanımıyor

        TFF 1. Lig Muğlasporİstanbulspor maçında konuk ekip için ayrılan tribünde iki çocuk bir baba maçı takip etti. Sarısiyahlı ekibi Muğla deplasmanında yalnız bırakmayan tek taraftar olan Yaşar Karataş ve iki çocuğu takımını desteklemek için önce Kocaeli'ien İstanbul'a, oradan uçak ile Muğla'ya geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 21:32 Güncelleme:
        Tribünde tek başına, İstanbulspor aşkı mesafe tanımıyor

        TFF 1. Lig Muğlasporİstanbulspor maçında konuk ekip için ayrılan tribünde iki çocuk bir baba maçı takip etti. Sarısiyahlı ekibi Muğla deplasmanında yalnız bırakmayan tek taraftar olan Yaşar Karataş ve iki çocuğu takımını desteklemek için önce Kocaeli’ien İstanbul’a, oradan uçak ile Muğla’ya geldi.

        2019 yılından bu yana Kocaeli’de oturan 37 yaşındaki Karataş, 2017’den bu yana İstanbulpor’un iç saha ve deplasman maçlarını tribünden takip ediyor. Takımının Muğlaspor ile oynayacağı maç için Kocaeli’den İstanbul’a geçen, ardından hava yoluyla Muğla’ya ulaşan Karataş, 9 yaşındaki kızı Ravzanur ve 2 yaşındaki oğlu Göktuğ Alp ile Muğla’da deplasman tribününde takımını desteklemek için yerini aldı.

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        İstanbul’da doğup büyüdüğünü, aslen Çankırılı olduğunu belirten baba Karataş, "2019'dan beri işim gereği Kocaeli'de yaşıyorum. Bugün deplasman tribününde tek başıma olsam da çocuklarım Ravzanur ve Göktuğ Alp yanımdaydı. Onların bu stadyum atmosferini ilk kez soluması ve bu heyecanı yaşaması benim için unutulmaz bir anı oldu" dedi.

        İstanbulspor’un ligde durumunun şu anda iyi olmadığını, ikinci yarıda yeni transferler ile çıkış yapacağını belirten Karataş, "Ligin ikinci yarısı için takımımdan ümitliyim. Yeni takviyeler ile üstesinden gelecekler inşallah. Muğlaspor Teknik Direktörü Yalçın Hoca bizim için değerli. Bizde de emekleri çok. Kendisini tebrik ediyorum. Muğlaspor ligde yeni olmasına rağmen gayet iyi. Muğlaspor camiasına da başarılar dilerim" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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