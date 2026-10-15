Muğlaspor-Bursaspor maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında konuk ettiği Bursaspor'a 3-0 mağlup olan Muğlaspor'da teknik direktör Yalçın Koşukavak, ilk yarıda sergiledikleri oyunu maçın tamamına yaymaları halinde farklı bir sonuç alabileceklerini belirtti.

Koşukavak, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarıda Bursaspor'u kalelerinden uzak tuttuklarını ve etkili bir ön alan baskısı yaptıklarını söyledi.

Amaçlarının gol bularak rakiplerini baskı altına almak olduğunu ifade eden Koşukavak, yoğun mücadeleye rağmen bunu başaramadıklarını dile getirdi.

Savunma güvenliğini ön planda tutarak oynadıklarını aktaran Koşukavak, Bursaspor'un Nijeryalı futbolcusu Iheanacho'nun attığı golün kendisini üzdüğünü kaydetti.

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Koşukavak, "Çok basit bir gol yedik. O ana kadar umudumuz vardı. Birkaç kez kaleye gitmeye başlamıştık. İkinci golün ardından Bursaspor oyunu kontrol etti. Bence Bursaspor, topa sahip olduğu zamanlarda ligin en güçlü takımı. Çok kaliteli oyuncuları var. Iheanachocda ligin üzerinde bir oyuncu." diye konuştu.

Yedikleri golün oyun planlarını bozduğunu vurgulayan Koşukavak, skora denge getirmek için öne çıkmak zorunda kaldıklarını belirtti.

Takımının mütevazı bir kadroya sahip olduğunu dile getiren Koşukavak, "Buna rağmen sadece ikinci mağlubiyetimizi aldık. Bu bir süreç. Kaybetmek üzücü, Bursaspor'u tebrik ederim, yolları açık olsun. Bundan sonraki maçlarda ilk yarıda sahaya yansıttığımız karakterle devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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- Bursaspor cephesi

Bursaspor Yardımcı Antrenörü Fatih Şen ise geçen haftaki mağlubiyetin ardından Muğlaspor maçının kendileri için büyük önem taşıdığını söyledi.

İlk yarıda rüzgar nedeniyle pas kalitesinde sorun yaşadıklarını ifade eden Şen, mücadele açısından oyuncularının iyi bir performans sergilediğini kaydetti.

İkinci yarıda yaptıkları taktik değişikliklerle oyunun kontrolünü ele aldıklarını aktaran Şen, "İlk yarıda rakibe neredeyse pozisyon vermedik. İkinci yarıdaki değişikliklerin ardından oyunun tamamen hakimi olduk. Golleri bulduktan sonra oyun bize döndü. Takımımızı tebrik ediyoruz." dedi.

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Rakiplerinin kendilerine karşı genellikle savunmada kapandığını ve bu oyunu açmakta zorlandıklarını dile getiren Şen, şöyle konuştu:

"Bütün rakipler bize karşı ilk yarıda iyi kapanıyor. Bunu açmakta biraz sıkıntı yaşıyoruz. Bugün de rüzgara karşı oynadık ve pas kalitesinde sorun yaşadık. Ancak ikinci yarıda vites yükseltiyoruz. Her takım bize karşı farklı bir mücadele örneği gösteriyor. Önemli olan maçı nasıl bitirdiğimiz. Çoğu maçı ikinci yarıda çevirerek hanemize 3 puan yazdırdık. Kazandığımız zaman bizim için yeterli."

Şen, Pendikspor maçını da kazanmak istediklerini belirterek, "İnşallah bu galibiyeti Pendikspor maçında alacağımız 3 puanla taçlandırmak istiyoruz. Bunu da başarırsak Bursaspor'un önünün açık olduğunu düşünüyorum. Şampiyonluğun en büyük adaylarından biriyiz ve bunu başaracak güçteyiz." ifadelerini kullandı.