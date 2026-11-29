TRENDYOL 1'inci Lig ekiplerinden Muğlaspor kötü gidişatını durdurdu. Evinde Mardin 1969 Spor'u 3-0 mağlup eden yeşil-beyazlılar, 3 maçlık mağlubiyet serisine nokta koyup kendine geldi. Bu maçta önce Kayserispor'a (D) 6-0, Esenler Erokspor'a 5-0 ve Batman Petrolspor'a (D) 2-0 yenilip alt sıralara gerileyen Muğlaspor, Mardin 1969 Spor maçında kara bulutları dağıtmış oldu. Muğlaspor'a 3 puanı getiren golleri, Camaj, Poyraz ve Yasin attı. Muğlaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Mardin 1969 Spor karşısında alınan 3-0’lık galibiyetin ardından oyuncularını tebrik ederek, “Toparlanmaya, ayağa kalkmaya ihtiyacımız vardı" dedi. Koşukavak, şehirden daha fazla destek beklediklerini de söyledi.

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Üç haftalık mağlubiyet serisinin ardından galibiyete ihtiyaç duyduklarını ifade eden Koşukavak, “Buraya böyle skorla gelmek güzel. Kazanmayı özlemişiz. 3 haftadır biraz yüksek skorlarla mağlubiyetler aldık. Böyle bir galibiyete çok ihtiyacımız vardı. Toparlanmaya, ayağa kalkmaya ihtiyacımız vardı. Kolay değil. Oyuncularım çok ciddi mücadele etti, olağanüstü oynadık bence. Oyunun iki yönünü de çok güçlü oynadık. Hafta başından beri bir reaksiyon vermemiz gerekiyordu. Bu duyguyu kaybetmeden böyle devam etmeliyiz. Muğla ilk defa bu ligde oynuyor. Biraz şehrin ilgisine ihtiyacımız var. Desteğine ihtiyacımız var. Kolay bir lig değil. Bu lig çok değerli. Bu lige adapte olmak, bu ligin takımı olmak durumundayız. Muğla gibi bir şehrin bu ligde takımı olması çok değerli ve kıymetli. Muğlaspor bu lige çok yakışıyor" yorumunu yaptı.

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