Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde 1 dereceye kadar düşmesinin beklendiğini belirterek vatandaşları su sayaçları ve tesisatların donma riskine karşı uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Muğla genelinde hava sıcaklıklarının düşmesi, özellikle yüksek kesimlerde ise don olaylarının yaşanması bekleniyor. Soğuk hava nedeniyle su sayaçları ve açıkta bulunan tesisatlarda donma riski oluşabileceğine dikkat çeken MUSKİ, vatandaşların gerekli tedbirleri almalarını istedi.

MUSKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, su sayaçlarının strafor ve cam yünü gibi uygun yalıtım malzemeleriyle sarılması, sayaçların bulunduğu alanların rüzgar ve soğuğa karşı korunaklı hale getirilmesi gerektiği belirtildi. Açıkta bulunan su borularının da uygun yalıtım malzemeleriyle kapatılması istendi.

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Donmuş sayaç ve borulara ateş veya sıcak suyla müdahale edilmemesi gerektiğinin vurgulandığı açıklamada, alınacak basit önlemlerle su sayaçları ve tesisatların donma riskine karşı korunabileceği ifade edildi.