Muğla'da tefecilik operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
Muğla'nın Milas ilçesinde, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve tefecilik suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 2'si hakkında ev hapsi kararı verildi.
Muğla'nın Milas ilçesinde, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve tefecilik suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 2'si hakkında ev hapsi kararı verildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve tefecilik suçlarına yönelik yürütülen çalışma kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si hakkında ev hapsi kararı verildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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