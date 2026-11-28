Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si hakkında ev hapsi kararı verildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve tefecilik suçlarına yönelik yürütülen çalışma kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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